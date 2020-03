Fnac Darty : Oddo reste à l'achat mais revoit sa cible

16/03/2020 | 10:09

Après l'annonce par le gouvernement de la fermeture des commerces 'non-essentiels', Oddo BHF revoit à la baisse son objectif de cours sur le titre Fnac Darty, tout en restant à l'achat sur la valeur.



'Rappelons tout d'abord que nous ne sommes pas inquiets sur la liquidité du groupe. Ensuite cette crise pourrait également être l'occasion de gagner des parts de marché car certains acteurs pourraient devoir se restructurer massivement. Côté downsides, les risques seraient surtout une fermeture supérieure à 1 mois, un scenario U-Shape et un impact sur la consommation au S2, moins de réductions d'Opex, des fermetures définitives de magasins, et, enfin, une cession de BCC remise en cause par la situation', indique le broker.



La cible d'Oddo BHF sur la valeur passe ainsi de 72 à 50 euros, pour un potentiel de hausse de +112%.



