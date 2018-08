Communiqué de presse. Paris, le 23 aout 2018.

1 AN DE PARTENARIAT STRATEGIQUE : FNAC DARTY & DEEZER AMPLIFIENT LEURS OFFRES

Forts du succès de leur première année de collaboration, Deezer et le groupe Fnac Darty accélèrent leur partenariat et offrent désormais 3 mois d'abonnement Deezer Premium pour tout achat d'un produit

High Tech dans les 548 enseignes Fnac et Darty et sur les sites Fnac.com et Darty.com

Fnac Darty & Deezer, 1 an de synergies pour stimuler la croissance du marché du streaming musical

L'alliance stratégique déployée en septembre 2017 entre le premier disquaire de France et le leader français du streaming musical a permis à ces deux acteurs de créer des passerelles entre les différents marchés de la musique (physique, digitale et live), d'offrir au public de nouveaux services qui enrichissent l'expérience produit et de développer ainsi de nouveaux leviers de croissance au bénéfice de l'ensemble de la filière musicale.

Depuis un an, le groupe Fnac Darty et Deezer proposent en effet des offres exclusives et permanentes pour les clients Fnac et Darty, notamment les acheteurs de produits audio, de musique et pour les adhérents aux programmes de fidélité de la Fnac. Les clients peuvent également tester le service Deezer en magasins à travers des bornes d'écoute déployées sur l'ensemble du territoire français. Ce partenariat permet ainsi d'offrir une expérience omnicanale enrichie aux consommateurs.

Des avantages exclusifs étendus à de nouveaux produits

Alors qu'en 2017, 1 français sur 2 a utilisé un service de streaming (un usage en hausse de 37% par rapport à 2016), Deezer et Fnac Darty ont décidé d'étendre leurs synergies sur d'autres univers de produits. Objectif : enrichir les offres proposées aux clients des deux enseignes. Désormais, l'offre de trois mois d'abonnement à Deezer Premium est également proposée à tous les acheteurs de produits High Tech d'une valeur de plus de 49€ : smartphones, montres connectées, tablettes, ordinateurs, TV, casques, enceintes, amplificateurs et chaines hi-fi. Cette offre, sans limite de temps, est dès à présent disponible dans les 548 magasins Fnac et Darty en France ainsi que sur fnac.com et darty.com.

« L'accélération de cet accord ambitieux s'inscrit pleinement dans la stratégie du groupe Fnac Darty : s'appuyer sur des partenaires leaders dans leurs domaines afin d'enrichir la plateforme de services des deux enseignes. L'alliance entre notre modèle omnicanal et un puissant service pureplayer français permet d'offrir aux clients le meilleur des deux mondes, physiques et digitaux, et de soutenir la croissance du marché du streaming musical. » déclare Enrique Martinez, Directeur Général de Fnac Darty.

« Fort du succès de notre partenariat avec le groupe Fnac-Darty depuis son lancement en Septembre 2017, je suis heureux que nous puissions aujourd'hui élargir nos offres Deezer à l'ensemble des produits techniques distribués par le groupe et d'ainsi permettre à tous les clients des deux enseignes de bénéficier de nos offres exclusives » déclare Alexis de Gemini, Directeur Général Deezer France

CONTACTS PRESSE

Deezer : Sophie Samama P. 06 71 50 62 01 / M.ss@deezer.com

Fnac Darty : Alexandre André /alexandre.andre@fnacdarty.comou Claire Fournonclaire.fournon@fnacdarty.com

A propos de Fnac Darty :

Présent dans onze pays, Fnac Darty est un leader européen de la distribution de biens culturels, de loisirs, de produits techniques et d'électroménager. Le groupe, qui compte 26 000 collaborateurs, dispose à fin juin 2018 d'un réseau multi-format de 748 magasins, dont 526 en France et se positionne comme le 2e acteur e-commerce en termes d'audience en France (près de 20 millions de visiteurs uniques cumulés par mois) avec ses deux sites marchands, fnac.com et darty.com. Acteur omni-canal de référence, Fnac Darty a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires pro forma de 7.4Mds€.

A propos de Deezer :

Deezer propose plus de 50 millions de titres à 14 millions d'utilisateurs actifs chaque mois à travers le monde. Disponible dans 180 pays, le service permet d'accéder à l'un des plus riches catalogues musical et audio sur mobile mais également sur les télévisions connectées (Samsung, Sony, LG notamment), les montres connectées (Fitbit, Garmin), les enceintes intelligentes Google Home, et aussi sur les PC, Mac et tablettes grâce à une app Desktop.

L'entreprise a annoncé le 2 août une levée de fond de 160 millions d'euros auprès d'investisseurs nouveaux et existants et signe un accord exclusif de distribution avec le groupe Rotana. Cette transaction valorise désormais Deezer à 1 milliard d'euros et va permettre à la plateforme de financer l'accélération de son développement.