BONDS : S&P abaisse la note de crédit de Fnac Darty de "BB+" à "BB"

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Standard & Poor's (S&P) a annoncé mardi avoir abaissé la note du groupe de distribution de biens culturels et ménagers Fnac Darty de "BB+" à "BB". L'agence de notation a également mis cette nouvelle note sous surveillance avec implications négatives. S&P a annoncé cette décision dans le cadre d'une étude consacrée à la distribution spécialisée, dans laquelle l'agence a dégradé d'autres sociétés, comme le groupe de mode espagnol Tendam Brands. "Bien que la demande et la consommation doivent reprendre une fois les mesures de confinement levées, il existe une grande incertitude quant à la capacité des distributeurs à se désendetter et à résister aux tensions sur les liquidités après une longue période de stagnation des recettes", explique l'agence. (jmarion@agefi.fr) ed: LBO

