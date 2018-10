Bruce Dickinson – Lundi 5 novembre à 19:00 Fnac Champs-Elysées

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LUNDI 29 OCTOBRE 2018

BRUCE DICKINSON

LUNDI 5 NOVEMBRE À 19H00

FNAC CHAMPS-ELYSÉES*

La Fnac Champs-Elysées a le plaisir de recevoir le chanteur Bruce Dickinson, icône du groupe de heavy metal Iron Maiden, pour une séance de dédicaces exceptionnelle à l'occasion de la sortie de son livre

L'autobiographie.

Bruce Dickinson est l'un des chanteurs et compositeurs les plus emblématiques du heavy métal.

Depuis plus de 30 ans, son groupe déplace les foules en concert ou dans les festivals internationaux.

Passionné, il a de nombreux centres d'intérêt et aime entreprendre de nouveaux challenges. C'est avec cet état d'esprit incroyable qu'il a pratiqué divers professions : commandant de bord, brasseur de bière, romancier, présentateur radio, scénariste et escrimeur de niveau international.

Audacieuse, honnête et drôle, son autobiographie capture la vie, le cœur et l'esprit d'une icône du hard rock. Il y décrit avec humour ses expériences qui enchanteront à la fois des lecteurs curieux et aussi ses fans les plus exigeants.

*ÉVÉNEMENT GRATUIT SUR INVITATION

À RETIRER EN MAGASIN À PARTIR DE DIMANCHE 4 NOVEMBRE 11h00

- CAPACITÉ D'ACCUEIL LIMITÉE -

