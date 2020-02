FNAC-DARTY : LCM reste à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Louis Capital Markets réitère sa recommandation d'Achat et maintient son objectif de cours à 54 euros sur Fnac-Darty. Le broker souligne que sans surprise, par rapport aux annonces de mi-janvier, la seule bonne nouvelle vient du dividende de 1,5 euro par action. La maison d'analystes ajoute que la génération de cash reste le point fort du distributeur de produits culturels et de loisirs et juge, à ce propos, la valorisation de la société trop sévère.