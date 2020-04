FNAC-DARTY : LCM revalorise à la baisse mais reste à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Louis Capital Markets a abaissé son objectif de cours de 38 à 36 euros tout en réitérant sa recommandation d'Achat sur Fnac-Darty. La maison d'analystes note une publication de chiffre d'affaires au premier trimestre légèrement au-dessus de ses attentes (1,49 milliard d'euros contre 1,391 milliard estimé). Le broker ajoute que, comme anticipé, les ventes sur internet ont compensé une partie des ventes inexistantes en magasins et souligne le doublement des ventes en lignes sur les 15 derniers jours de mars ainsi que début avril.Le courtier abaisse son anticipation de chiffre d'affaires 2020 de 4% afin de prendre en compte le prolongement du confinement en France et en Espagne jusqu'à la mi-mai. Il ajoute que le trafic magasin devrait reprendre très progressivement. La maison d'études indique que le ROC du premier semestre devrait être significativement négatif et s'attend à un ROC en baisse de plus de 40% sur l'exercice 2020.