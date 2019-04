FNAC-DARTY : LCM toujours à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LCM reste à l’Achat sur Fnac-Darty et maintient son objectif de cours de 96 euros. Le groupe a publié jeudi soir un chiffre d’affaires en ligne avec les attentes du broker, au titre de son premier trimestre 2019. Par ailleurs, l’acquisition de Nature et Découverte est, selon le le bureau d’analyses, une opération qui entre parfaitement dans la stratégie du groupe et permettra de redynamiser certains rayons en perte de vitesse chez Fnac.