FNAC-DARTY : Société Générale reste à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Société Générale réitère sa recommandation d'Achat et maintient son objectif de cours de 54 euros sur Fnac-Darty. La maison d'analystes indique que bien que les ventes au premier trimestre 2020 soient supérieurs de 7% à ses estimations, elle anticipe que l'impact principal de l'arrêt de la production se concrétise au deuxième trimestre. Le broker souligne que la baisse du chiffre d'affaires a été atténuée par les performances en ligne du groupe, avec une augmentation des ventes d'environ 19 % sur le trimestre et de plus de 100 % au cours des deux dernières semaines de mars.