FNAC-DARTY : abandonne son dividende 2019

Fnac-Darty a publié un chiffre d'affaires au premier trimestre 2020 de 1,49 milliard d'euros, en baisse de 10,3% en données comparables. Le spécialiste de la distribution de produits culturels et de loisirs a également annoncé le retrait de sa proposition de versement du dividende de 1,50 euro au titre de l'exercice 2019 lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires. Par ailleurs, la société a stipulé avoir mis en place un prêt garanti par l'état à hauteur de 70% pour un montant de 500 millions d'euros afin de sécuriser sa trésorerie et préparer la reprise des activités.Fnac-Darty précise que la perte de chiffre d'affaires en magasins aura un impact négatif matériel sur les résultats financiers du groupe en 2020. Il ajoute, qu'à date, il n'est pas en mesure de mettre à jour ses objectifs 2020, qu'il avait annoncé ne plus être en mesure de confirmer le 17 mars, ainsi que ses objectifs à moyen terme. Le groupe continue de surveiller et réévalue périodiquement, avec la plus grande attention, l'évolution de la situation, et ses impacts sur ses activités et ses résultats.Le groupe a fait part d'une très forte croissance du commerce en ligne durant la période de confinement sur l'ensemble des pays qu'il distribue. La société note ainsi une excellente exécution opérationnelle sur les plateformes digitales qui permettent d'absorber un doublement des ventes e-commerce, sur les 15 derniers jours de mars et les premiers jours d'avril. L'entreprise ajoute que la fermeture de la quasi-totalité du parc magasins physiques à partir de mi-mars, a entrainé une baisse des ventes au mois de mars, d'environ 30%.La croissance des ventes cumulées des mois de janvier et février est stable en données comparables, ce, dans un contexte de consommation marqué par la poursuite des grèves en France ainsi qu'un raccourcissement de la période des soldes.Fnac-Darty précise que le taux de marge brute était en légère croissance en janvier et février, porté par un mix produits favorable puis le taux de marge brute estimé, s'est fortement dégradé en mars, compte tenu de la fermeture des magasins.Par ailleurs, le groupe a annoncé la mise en place d'un plan de réajustement des coûts avec la mise en œuvre d'activité partielle pour 80% des effectifs en France compte tenu de la fermeture des magasins, et révision à la baisse du plan d'investissements.Le groupe ajoute que la rémunération globale du président et du directeur général, versée en 2020, sera diminuée de 25%, pendant toute la période durant laquelle des salariés de la société se trouveront en situation de chômage partiel, au motif de la crise sanitaire du Covid-19. Il en sera de même, pour la rémunération globale allouée aux membres du conseil d'administration versée en 2021 au titre de 2020, et concomitamment la rémunération fixe 2020, des membres du comité exécutif, sera réduite à hauteur de 15%, pendant la même période.Enrique Martinez, directeur général, a également choisi de réinvestir en actions du groupe, 50% de sa rémunération variable 2019 versée en 2020, nette de charges sociales et d'impôt, une fois que celle-ci aura été soumise et approuvée par les actionnaires lors de l'assemblée générale.