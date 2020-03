FNAC-DARTY : commercialisera la voiture sans permis Ami de Citroën

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv FNAC DARTY -2.56% 38.74 -24.62% PEUGEOT -2.19% 16.72 -19.69%

0

Dans le cadre d’un partenariat inédit noué avec Citroën, les enseignes Fnac et Darty proposeront la solution de mobilité 100% électrique, conçue par le constructeur automobile. Accessible sans permis, elle sera en démonstration et commercialisée dans une trentaine de magasins Fnac et Darty dès le printemps 2020 ainsi que sur Fnac.com et Darty.com, à partir du 30 mars.Au cours des prochaines semaines, les clients de Fnac et Darty pourront découvrir Ami – 100% ëlectric dans une trentaine de magasins du groupe répartis dans toute la France et le commander auprès des vendeurs, sur les boutiques en ligne Fnac.com et Darty.com, et sur le site de Citroën. Les produits commandés seront livrés directement par Citroën chez le client sous un délai de 3 à 4 semaines à partir de début juillet.Des zones de tests événementielles en mode pop-up seront également aménagées à proximité des magasins afin que les clients puissent l'expérimenter sur rendez-vous.