Le chiffre d’affaires de Fnac-Darty atteint 1,816 milliard d’euros au troisième trimestre 2019, en hausse de +1,7% en données comparables et +3,7% en données publiées. L’effet périmètre lié à l’intégration de Nature & Découvertes depuis le 1er août 2019 s’élève à environ 24 millions d’euros sur le trimestre. Concernant ses perspectives, Fnac Darty confirme ses objectifs à moyen terme, et vise une croissance supérieure à ses marchés, et une marge opérationnelle courante de 4,5% à 5%.