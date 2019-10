FNAC-DARTY : déception sur les ventes au troisième trimestre, le titre chute

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Fnac Darty plonge de 12,58% à 51,75 euros à la Bourse de Paris et prend la dernière place du SBF 120, la déception des investisseurs après le chiffre d’affaires du troisième trimestre se faisant ressentir. Sur les trois derniers mois, il s’est établi à 1,816 milliard d’euros en hausse de +1,7% en données comparables et +3,7% en données publiées. Un trimestre considéré comme « un peu faible » par LCM, qui tablait sur des revenus de 1,832 milliard d’euros." L'écart avec nos prévisions provient essentiellement de la performance en France qui affiche une croissance à données comparables de 0,4% (contre 1,4 attendus) ", souligne le bureau d'analyses.La direction évoque " un contexte de marché de la distribution toujours complexe et un environnement concurrentiel intense ".Quant à l'intégration de Nature & Découvertes, elle contribue à hauteur de 24 millions d'euros de chiffre d'affaires sur le trimestre.Concernant l'international, la Péninsule Ibérique progresse de 1,1% en comparable et le Benelux, de 9,5%.Fnac Darty indique par ailleurs que le taux de marge brute est en retrait au troisième trimestre 2019 (hors Nature & Découvertes), avec une amplitude similaire à celle constatée au premier semestre. Une source de plus d'inquiétude.Pour autant, les objectifs à moyen terme ont ainsi été confirmés." Tous nos projets de transformation, ainsi que la qualité d'exécution opérationnelle menée par les équipes, mettent Fnac Darty en excellente position pour aborder la période commerciale décisive de fin d'année ", a commenté Enrique Martinez, Directeur Général.Le groupe vise ainsi une croissance supérieure à ses marchés et une marge opérationnelle courante de 4,5% à 5%." Si cette publication est globalement décevante, la performance du groupe dépendra avant tout de sa capacité à délivrer de la croissance pendant le Black Friday et les fêtes de fin d'années ", note le broker, qui reste confiant sur la capacité du groupe à atteindre ses objectifs de moyen terme.In fine, LCM maintient sa recommandation Achat sur la valeur et abaisse son objectif de cours de 96 à 83 euros.