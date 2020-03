FNAC-DARTY : ferme ses magasins en France, en Espagne et en Belgique

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Fnac-Darty annonce qu'à la suite du renforcement des mesures de lutte contre la propagation du Covid-19, l'ensemble des magasins physiques du groupe en France, en Espagne et en Belgique sont fermés jusqu'à nouvel ordre, des mesures similaires sont à prévoir dans tous les autres pays de la société. L'entité a également pris la décision de rendre gratuites les livraisons en France, pour tout achat supérieur à un montant de 20 euros, effectué sur les sites fnac.com et darty.com. Des mesures similaires sont également mises en place dans les autres pays.Fnac Darty ajoute qu'il dispose de plateformes e-commerce puissantes, qui représentent déjà 20% de son chiffre d'affaires, et est ainsi en mesure de mettre à disposition de ses clients un site internet par enseigne et par pays, soit au total 14 sites e-commerce principaux. Les forces du groupe sont actuellement concentrées sur les capacités digitales qui sont dimensionnées pour supporter de très fortes croissances.La société a également indiqué mis en place dès le 16 mars 2020 au matin, un dispositif de chômage partiel qui concerne plus de 80% de ses effectifs en France, et des dispositifs similaires sont à l'étude dans l'ensemble des pays, en fonction des législations locales. Par ailleurs, des plans d'actions ambitieux concernantl'ensemble des frais généraux du groupe sont en cours de déploiement.Dans ce contexte, Fnac Darty n'est pas en mesure de confirmer ses objectifs 2020, soit une légère croissance du chiffre d'affaires et du résultat opérationnel courant.