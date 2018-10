FNAC-DARTY : grimpe suite à une publication favorable

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Fnac Darty signe la meilleure performance du SBF 120, avec un bond de 9,04% à 64,70 euros. Une envolée qui fait suite à la publication d’un chiffre d’affaires du troisième trimestre moins mauvais que prévu, et à l’annonce d’un programme de rachat de ses actions. Le chiffre d’affaires de Fnac Darty a atteint 1,751 milliard d’euros, en recul de -2,3% en données comparables. Le groupe a fait face ce trimestre à une base de comparaison fortement défavorable (+6% au troisième trimestre 2017) du fait de nombreux lancements de produits l'année dernière, notamment en téléphonie.Par rapport au troisième trimestre 2016, le groupe affiche des ventes en croissance de +3,6%.Ce trimestre, la bonne résistance de l'activité est homogène dans toutes les zones géographiques, avec -2,7% sur le segment France-Suisse, -0,6% en Péninsule Ibérique et -1,0% au Benelux, en données comparables. Au niveau du groupe, l'effet calendaire est de -1,5pt sur le trimestreCes performances sont soutenues par investisseurs et analystes, à l'image de Kepler Chevreux qui reste à l'Achat sur Fnac Darty avec un objectif de cours de 100 euros. Ce dernier souligne le recul limité du chiffre d'affaires, malgré un environnement morose dans la grande distribution en France. Il précise même que cette performance est relativement forte si l'on considère les très faibles données publiées par la Banque de France.De son côté Oddo BHF a annoncé reprendre une couverture du titre avec une recommandation Achat contre Neutre, en ajustant son objectif de cours de 93 à 72,5 euros (la valeur du titre étant fortement supérieure auparavant). Qualifiant cette performance de satisfaisante, le broker envisage un quatrième trimestre mieux orienté grâce aux innovations. L'année 2019 devrait également profiter des synergies issues du partenariat sur les achats avec Carrefour et Ceconomy.Des perspectives attrayantes donc, que le groupe entend bien réaliser. Fnac Darty reste focalisé sur son excellence opérationnelle et la maitrise de ses coûts. Le groupe compte afficher des performances supérieures à ses marchés, au quatrième trimestre, et une marge opérationnelle courante de 4,5% à 5%.Aussi, la dynamique d'expansion se poursuivra sur la fin de l'année 2018, principalement au travers d'ouvertures de magasins en franchise. Le groupe devrait ainsi ouvrir près de 70 magasins en 2018.L'intégration Fnac Darty est en cours d'achèvement, et le groupe réaffirme avec confiance son objectif de 130 millions d'euros de synergies à fin 2018.Enfin, Fnac Darty a annoncé la mise en oeuvre d'un programme de rachat de ses propres actions, dans la limite de 535 000 actions, soit environ 2% du capital, pendant 24 mois, pour profiter de la faiblesse actuelle du cours de l'action : le prix maximum autorisé est de 130 euros par action.