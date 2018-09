FNAC-DARTY : investit dans la réparation express de smartphones

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Fnac Darty est en négociations exclusives et avancées, en vue d'une prise de participation majoritaire dans WeFix, leader de la réparation express de smartphones en France. Fondé en 2012, WeFix dispose d'un réseau de 59 points de vente en France et en Belgique, ainsi que d'une équipe d'experts offrant un service de réparation rapide (20 minutes en moyenne) des principaux modèles de smartphone. Toutes les réparations sont garanties un an, notamment grâce à l'utilisation de composants originaux ou compatibles.La société propose également une gamme de smartphones reconditionnés, ainsi que d'accessoires, notamment via des distributeurs automatiques installés en gare.En rejoignant le groupe Fnac Darty, WeFix pourra accélérer le développement de son réseau de points de vente et déployer des corners dédiés au sein des magasins du Groupe, avec l'objectif de doubler la taille du réseau dans les deux ans à venir. Par ailleurs, WeFix pourra compléter son offre de services en s'appuyant sur celle de Fnac Darty.