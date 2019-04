FNAC-DARTY : la potentielle acquisition de Nature et Découvertes bien accueillie

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Fnac-Darty gagne 2,08% à 73,5 euros sur la place de Paris, après avoir annoncé son intention de racheter Nature & Découvertes, spécialiste de la distribution omnicanale de produits naturels et de bien-être. En négociations exclusives, le groupe souhaite renforcer son offre produits à travers ces thématiques, de plus en plus importantes chez les consommateurs. Créé en 1990, Nature & Découvertes dispose d’un réseau de 97 magasins en Europe et réalise un chiffre d’affaires annuel de plus de 200 millions d’euros." Nous saluons cette acquisition en particulier et la capacité de Fnac-Darty à déployer son cash en général ", a commenté Oddo BHH, qui reste à l'Achat sur la valeur et relève son objectif de cours de 72,50 à 84 euros. Selon le bureau d'analyses, il s'agit d'une acquisition pleine de sens, relutive et avantageuse pour 2019.Celle-ci ouvrirait de nombreux espaces de coopération entre les deux groupes.Fnac-Darty souhaite valoriser la puissance de la marque Nature & Découverte (N&D), notamment au travers de corners dédiés au sein de ses magasins en France.En parallèle, l'ancrage local du géant français, ainsi que son expertise dans le digital permettraient à la marque de bien-être d'accélérer son développement.Accélérer son développement, certes, mais sans être dénaturé. " Le fait que la famille (via Antoine Lemarchand, directeur général de N&D) reste présente de manière opérationnelle dans la société et soit motivée sur la performance de N&D nous paraît être une bonne chose ", note le bureau d'analyses.Sa présence permettra d'assurer la pérennité de l'éthique de Nature & Découvertes, au sein de Fnac-Darty." Nous pensons que c'est ce positionnement écoresponsable et sa bonne perception par ses clients qui donnent à N&D un fort pricing power, lui permettant d'obtenir des niveaux de marges supérieurs à ceux de Fnac-Darty malgré une taille sensiblement inférieure ", souligne Oddo BHF.L'objectif de Fnac-Darty est de finaliser l'opération à la fin du premier semestre 2019. Une opération dont le montant n'a pas été divulgué, mais qui pourrait s'élever à 110 millions d'euros, selon le broker.Et cette acquisition entrainerait des synergies ... davantage de nature commerciale que de coûts. Une bonne nouvelle saluée.