Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Fnac Darty recule de 2,22% à 57,35 euros, après avoir estimé une perte de chiffre d’affaires d’environ 45 millions en France et en Belgique, liée au mouvement des "Gilet Jaunes". Débutées à la mi-novembre, les manifestations ont entraîné fermetures de magasins et baisses de trafics. "Cet impact sur les ventes de fin d'année devrait peser en conséquence sur la croissance du résultat opérationnel courant attendue pour l'année 2018", a averti le distributeur, qui publiera le 20 février prochain, ses résultats financiers 2018.Un manque à gagner qui relègue au second rang le bon déroulement de l'intégration Fnac Darty. Le groupe a réaffirmé son objectif de 130 millions d'euros de synergies à fin 2018, et confirmé ses objectifs à moyen terme qui visent une croissance supérieure à ses marchés, et une marge opérationnelle courante de 4,5% à 5%.Malgré l'impact des "Gilets Jaunes", les analystes restent confiants sur les fondamentaux du groupe français, à l'image d'Oddo BHF qui maintient sa recommandation Achat, assortie d'un objectif inchangé de 72,50 euros."Il convient de rappeler que le groupe a bénéficié sur la période d'un excellent Black Friday et d'un cycle d'innovation plus porteur", a précisé le bureau d'analyses, qui à moyen terme, ne change pas ses estimations, l'impact des "Gilets Jaunes" étant à priori non-récurrent.Un avis partagé par Invest Securities, qui estime que le groupe devrait passer à la vitesse supérieure dans le partenariat avec Ceconomy, l'actionnaire principal à 24% de Fnac Darty."Nous imaginons toujours que des liens capitalistiques croisés, ou plus, seraient de nature à renforcer la productivité d'un partenariat européen qui n'a pas d'équivalent à ce niveau de taille dans le secteur de la distribution d'Electronique de loisirs et d'Electrodomestique", a précisé Investi Securities.