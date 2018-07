FNAC DARTY : le patron de La Grande Récré porte plainte pour diffamation, la justice statuera sur la reprise le 10 septembre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Fnac Darty fait l'objet d'une plainte pour diffamation déposée par Jean-Michel Grunberg, le PDG de Ludendo, la maison-mère de l'enseigne de magasins de jouets La Grande Récré en grandes difficultés financières. Il accuse Fnac Darty d'avoir, dans un courrier à l'un des fournisseurs du distributeur de jouets, considéré que le plan de continuation de M. Grunberg "n'apparaît pas en mesure de répondre (aux) enjeux" auxquels fait face La Grande Récré, explique l'AFP qui a, la première, fait état de cette procédure. Un porte-parole de Fnac Darty l'a confirmée à AOF."Fnac Darty reste convaincu d'être en capacité d'apporter à La Grande Récré des perspectives de redressement et de développement, tant dans la dimension omnicanale dont le groupe a su faire la preuve de son expérience, que dans l'enrichissement mutuel entre les marques Fnac et La Grande Récré. Le plan de continuation présenté par Ludendo ne nous apparaît pas être en mesure de répondre à ces enjeux de développement. Compte tenu des grandes difficultés dans lesquelles se trouve l'enseigne aujourd'hui, et des impératifs d'approvisionnement en prévision de la fin d'année, le calendrier revêt une importance cruciale. Il est essentiel que les acteurs du dossier décident de la meilleure solution dans les meilleurs délais", a précisé le distributeur spécialisé.Fin juin, Fnac Darty avait confirmé une information du magazine LSA selon laquelle il avait déposé un plan de reprise du réseau de magasins de jouets La Grande Récré en France. Mais, le 24 juillet dernier, Fnac Darty n'a pas soutenu son offre, concurrente du plan de continuation défendu par Jean-Michel Grunberg, devant le Tribunal de commerce.La raison ? Dans l'hypothèse d'un rejet du plan de continuation et d'une préférence accordée par le tribunal à une offre de reprise, Fnac Darty estimait qu'il existait un risque élevé de recours de l'actionnaire actuel qui aurait entrainé une incertitude juridique contraire aux intérêts de La Grande Récré à cette période de l'année. Le tribunal de commerce de Paris, qui a demandé un supplément d'informations, a donné rendez-vous aux deux parties lors d'une nouvelle audience le 10 septembre.L'offre de Fnac Darty reste toutefois valable dans l'hypothèse où le plan de continuation de La Grande Récré ne serait pas validé par la justice.