FNAC DARTY : nette amélioration des comptes au premier semestre

Fnac Darty a enregistré au premier semestre un bénéfice net, part du groupe, de 8 millions d’euros contre une perte nette de 103 millions d’euros, un an plus tôt. Le résultat opérationnel courant a bondi de 35% à 46 millions d’euros. Pour le distributeur, il traduit la poursuite de la maîtrise des coûts et le bon déroulement du déploiement des synergies. L’intégration Fnac Darty est en cours d’achèvement : 105 millions d’euros de synergies ont été générées à fin juin 2018 et l’objectif de 130 millions de synergies déployées fin 2018 a été confirmé.Le chiffre d'affaires a reculé de 0,5% à 3,2 milliards d'euros. Hors effets de change, de périmètre et surface comparable, il a reculé de 0,4%." L'environnement de consommation du premier semestre 2018 a été peu porteur, impacté par des conditions climatiques défavorables au premier trimestre, et des mouvements sociaux en France au deuxième trimestre ", a commenté le distributeur.Pour le second semestre 2018, le groupe demeure prudent sur l'environnement de consommation et sur ses marchés. Les cycles d'innovations devraient être plus favorables sur la seconde partie d'année, en particulier sur les produits techniques, mais le troisième trimestre subira un effet de base de comparaison défavorable du fait de nombreux lancements de produits sur la même période de 2017. Au quatrième trimestre, Fnac Darty demeurera focalisé sur son excellence opérationnelle.