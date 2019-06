Fnac Darty : 1er réparateur de France, publie la 2ème édition du « Baromètre du SAV » & crée un label inédit pour accompagner les clients dans un choix durable

Les produits de petit électroménager comme la centrale vapeur ou le robot multifonction sont les plus échangés (respectivement pour 30% et 25% des pannes).

Ainsi, plus de la moitié des dysfonctionnements est résolue sans changement de pièce, et même plus des deux tiers pour le téléviseur LCD par exemple.

Plus d'un dysfonctionnement sur deux a pour cause un usage inapproprié, un manque d'entretien ou un défaut logiciel.

Conçu par le groupe Fnac Darty avec Harris Interactive et en partenariat avec l'ADEME, le baromètre du SAV s'appuie sur une enquête menée auprès de 26 177 clients Darty (France) et 7 455 clients Vanden Borre (Belgique), ainsi que sur l'analyse de 559 297 interventions du SAV Darty en 2018, couvrant quinze catégories de produits. L'étude sera consultable librement et en intégralité sur les sites du groupe dès le 4 juin.

Fnac Darty a lancé une vaste étude afin de mieux informer le public sur la durée de vie des équipements électroménagers et multimédia à l'aide d'indicateurs inédits. Parmi les nouveautés 2019, le groupe publie le classement des marques les plus fiables.

Le podium fiabilité permet d'identifier, pour chaque catégorie de produit, les 3 marques les plus fiables pendant les deux années après l'achat.

Un des enseignements majeurs du baromètre 2019 concerne les aspirateurs balais, qui viennent d'intégrer l'étude. Les données comparées avec celles des aspirateurs traineaux démontrent un taux de panne 4 fois supérieur et une durée de vie moyenne 20% plus courte.

Fnac Darty crée le label « Le choix durable par Darty »

Pour renforcer son engagement en faveur de l'allongement de la durée de vie des produits, Fnac Darty crée le label « Le choix durable par Darty ». Objectif : permettre aux consommateurs d'identifier facilement, en magasins et sur le site internet, les produits les plus durables de leur catégorie grâce à un pictogramme clairement indentifiable. Ce choix durable s'inscrit dans le prolongement du

choix éclairé », la mission que le groupe s'est fixée pour ses clients.

Le groupe dévoile aujourd'hui les trois premiers produits à obtenir ce label, dans la catégorie Lave-Linge Frontal. Les autres catégories du Gros Electroménager seront progressivement dotées de ce label d'ici la fin de l'année 2019.

Bosch WAN28200FF - 599€

Siemens WM14T419FF - 699€

Beko DWTV6621XWOW - 249€

Ces produits ont été sélectionnés à partir de 2 critères :

Les pièces détachées doivent être disponibles pendant au moins 10 ans

Le taux de panne du produit observé par le SAV Darty doit être le plus faible de la catégorie

L'indice de réparabilité étendu aux smartphones

Le groupe Fnac Darty a lancé il y a un an l'indice de réparabilité sur les ordinateurs portables, qui a alimenté et inspiré les travaux du groupe de travail de la Feuille de Route pour une Economie plus Circulaire (FREC). Aujourd'hui, le Labo Fnac a testé plus de 60 références d'ordinateurs portables sur quatre domaines : la documentation, la "démontabilité", les pièces détachées et la compatibilité avec les logiciels libres avec des notes allant de 2 à 6,9 avec une moyenne à 4,7.

En combinant cette première expérience et le savoir-faire de WeFix, leader français de la réparation express de smartphones dont Fnac Darty a fait l'acquisition fin 2018, le groupe élargit aujourd'hui cet indice aux smartphones. Fnac Darty a adopté au plus près possible les critères envisagés par le groupe de travail de la FREC à partir du moment où ils étaient disponible, dont le prix des pièces détachées est un élément essentiel. 6 appareils représentatifs de la catégorie ont déjà été évalués.