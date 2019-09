Fnac Darty : 32 EDITION DU PRIX GONCOURT DES LYCEENS

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

32 ÉDITION DU PRIX GONCOURT DES LYCÉENS

ANNONCE DE LA SÉLECTION DES 14 ROMANS EN LICE

Paris, mardi 3 septembre - L'annonce de la première sélection des romans de l'Académie Goncourt marque aujourd'hui le coup d'envoi du Prix Goncourt des Lycéens 2019.

Créé et organisé par la Fnac et le ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, avec l'accord de l'Académie Goncourt, le Prix Goncourt des Lycéens donne l'opportunité à près de 2 000 lycéens de se plonger dans une lecture passionnée et de faire entendre leur voix pour élire leur lauréat, parmi les 14 auteurs sélectionnés par l'Académie. Il contribue à l'engagement du ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse pour développer le goût de la lecture.

LES 14 ROMANS SÉLECTIONNÉS POUR LE PRIX GONCOURT DES LYCÉENS 2019 SONT* :

Santiago H. Amigorena, pour Le ghetto intérieur (P.O.L.) Nathacha Appanah, pour Le ciel par-dessusle toit (Gallimard) Dominique Barbéris, pour Un dimanche à Ville-d'Avray (Arléa) Jean-Luc Coatalem, pour La part du fils (Stock)

Louis-Philippe Dalembert, pour Mur Méditerranée (Sabine Wespieser)

Jean-PaulDubois, pour Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon (L'Olivier) Hélène Gaudy, pour Un monde sans rivage (Actes Sud)

Hubert Mingarelli, pour La terre invisible (Buchet Chastel) Amélie Nothomb, pour Soif (Albin Michel)

Anne Pauly, pour Avant que j'oublie (Verdier) Abel Quentin, pour Sœur (L'Observatoire) Olivier Rolin, pour Extérieur monde (Gallimard)

Sébastien Spitzer, pour Le cœur battant du monde (Albin Michel) Karine Tuil, pour Les choses humaines (Gallimard)

*Le Prix Goncourt des Lycéens fonctionne exactement comme son aîné et ne peut désigner deux fois le même lauréat. Léonora Miano ayant déjà remporté le Prix Goncourt des Lycéens en 2006, elle ne figure donc pas dans cette liste.

LES TEMPS FORTS DU PRIX GONCOURT DES LYCÉENS :

PREMIÈRE ÉTAPE : L ECTURE ET RENCONTRES ENTRE AUTEURS ET LYCÉENS

Durant deux mois, les élèves de 49 lycées**, de classes de seconde, première ou terminale, générales, technologiques ou professionnelles, vont lire et étudier l'ensemble des ouvrages de cette sélection 2019.

Pour nourrir leur réflexion, ils auront l'opportunité d'échanger et de débattre avec les auteurs en lice lors des rencontres organisées par la Fnac, entre le 7 et le 17 octobre dans 7 villes de France :