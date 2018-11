Fnac Darty : 5 finalistes pour le Goncourt des lycéens 2018

Paris, lundi 12 novembre 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

PRIX GONCOURT DES LYCÉENS 2018 :

LES 5 ROMANS FINALISTES

Les délibérations régionales du Prix Goncourt des Lycéens, créé et organisé par le ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse et la Fnac, se déroulaient simultanément ce lundi 12 novembre, dans six villes de France.

Après deux mois de lectures assidues des 15 livres en lice, issus de la 1ère sélection de l'Académie Goncourt, les lycéens délégués de chaque région ont délibéré à huis clos. Il en ressort une liste de 5 romans finalistes (par ordre alphabétique), parmi lesquels figure le prochain lauréat du Prix Goncourt des Lycéens 2018 :

Meryem Alaoui, pour La Vérité sort de la Bouche du cheval (Gallimard)

Inès Bayard, pour Le Malheur du bas (Albin Michel)

Pauline Delabroy-Allard, pour Ҫa raconte Sarah (Minuit)

Adeline Dieudonné, pour La Vraie Vie (L'Iconoclaste)

David Diop, pour Frère d'âme (Seuil)

Les 13 lycéens délégués, désignés pendant ces 6 délibérations régionales, se retrouveront à Rennes, berceau du Prix, pour la grande délibération nationale, jeudi 15 novembre. Ils annonceront le lauréat à 12h45 depuis l'Hôtel de Ville de Rennes.

La remise du Prix aura lieu à 18h30 à l'Elysée en présence de M. le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse et de M. le ministre de la Culture.

En 2017, le Prix Goncourt des Lycéens a été attribué à Alice Zeniter pour son premier roman « L'Art de Perdre » (éditions Flammarion).

Pour toute demande d'accréditation pour assister à la proclamation du lauréat à Rennes ou d'interview de l'auteur lauréat jeudi prochain, merci de contacter le service de presse dès aujourd'hui.