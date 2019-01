Fnac Darty : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dans le contexte sans précédent des manifestations "Gilets Jaunes", Fnac Darty annonce une perte de chiffre d'affaires estimée à environ 45 millions d'euros, en France et en Belgique, liée aux fermetures de magasins et aux baisses de trafic. "Cet impact sur les ventes de fin d'année devrait peser en conséquence sur la croissance du résultat opérationnel courant attendue pour l'année 2018", a averti le distributeur. Par ailleurs, l'intégration Fnac Darty s'achève conformément au plan, et le groupe réaffirme son objectif de 130 millions d'euros de synergies à fin 2018.Le groupe confirme également ses objectifs à moyen terme qui visent une croissance supérieure à ses marchés, et une marge opérationnelle courante de 4,5 % à 5 %.Fnac Darty publiera le chiffre d'affaires du quatrième trimestre et de l'année, ainsi que les résultats financiers 2018 du groupe, le 20 février 2019 après bourse.