Fnac Darty : A suivre aujourd'hui

Fnac Darty a annoncé être en négociations exclusives en vue de l'acquisition de Nature & Découvertes, leader de la distribution omnicanale de produits naturels et de bien-être. Avec cette acquisition, Fnac Darty capitaliserait sur la forte notoriété de Nature & Découvertes, ainsi que son ADN complémentaire aux enseignes du Groupe, afin de renforcer son offre de produits autour des segments du bien-être et de la consommation engagée de produits naturels, thématiques ayant une place de plus en plus importante chez les consommateurs.Cette acquisition ouvrirait de nombreux espaces de coopération entre Fnac Darty et Nature & Découvertes.Le Groupe souhaite ainsi valoriser la puissance de la marque au travers de corners dédiés au sein des magasins Fnac en France.Un développement accéléré de l'enseigne serait également rendu possible par le fort ancrage local de Fnac Darty, notamment en France et en Péninsule Ibérique. Enfin, Nature & Découvertes bénéficierait de l'expertise digitale du Groupe.L'objectif est de finaliser l'opération à la fin du premier semestre 2019.