Fnac Darty : A suivre aujourd'hui

Le chiffre d'affaires de Fnac Darty a atteint 1,715 milliard d'euros, en hausse de 1,7% en données publiées comme en données comparables, malgré un effet calendaire négatif. Au cours du trimestre, le distributeur a poursuivi le renforcement de son maillage territorial, avec un rythme d'expansion toujours soutenu et l'ouverture de 9 nouveaux magasins, dont 8 franchises. Le parc compte désormais 783 magasins, dont 267 franchises à fin mars.Mettant en avant sa position de leader, Fnac Darty prévoit de réaliser des performances supérieures à ses marchés en 2019.La dynamique d'expansion se poursuivra cette année, principalement au travers d'ouvertures de magasins en franchise. Le groupe devrait ainsi ouvrir près de 60 magasins en 2019.Fnac Darty a confirmé également ses objectifs à moyen terme et vise une croissance supérieure à ses marchés, et une marge opérationnelle courante de 4,5% à 5%.