Fnac Darty : Capucine Bernet, Béatrice Isal et Vincent Masson rejoignent le comité de direction de France Billet

Communiqué de presse - 26 août 2019

CAPUCINE BERNET, BÉATRICE ISAL & VINCENT MASSON

REJOIGNENT LE COMITÉ DE DIRECTION DE FRANCE BILLET

France Billet, leader de distribution de billetterie et de services en France et filiale du groupe Fnac Darty, annonce trois nominations au sein de son comité de direction.

Capucine Bernet et Vincent Masson deviennent respectivement Directrice Commerciale et Directeur des Systèmes d'Information de France Billet.

Béatrice Isal est nommée Directrice Générale de BilletRéduc.com.

Ils siègeront au comité de direction de France Billet présidé par Arnaud Averseng et rejoignent ainsi :

Benoît Guillemot, Directeur Financier

Frédéric Jacquet, Directeur des Ressources Humaines

Inès Mautin, Directrice des Projets et de la Transformation

Sébastien Robles, Directeur Marketing

Sonia Contim, Responsable Juridique

travers leurs nouvelles fonctions, ils accompagneront le développement et la diversification des activités de France Billet et contribueront ainsi à renforcer le rôle culturel du groupe en tant qu'acteur territorial de référence.

Biographies :

CAPUCINE BERNET

Diplômée de l'École Supérieure des Sciences Économiques et Commerciales (ESSEC) en 2000, Capucine a démarré sa carrière au sein du groupe Carrefour en tant que chef de produit sur le bricolage puis le petit électroménager. Elle quitte la France en 2005 pour rejoindre l'Australie et le groupe Sara Lee où elle occupe le poste de Senior Category Manager du secteur Café jusqu'en 2008, avant de rejoindre Fnac Darty où elle occupe successivement les postes de Responsable de la Coordination européenne Fnac sur l'ensemble des produits techniques (EGP, Photo, IT), Responsable des Achats Fnac sur la Photo, la TV et le Son puis Chef de groupe Jouet et Diversification.

BÉATRICE ISAL

Diplômée d'un DESS Gestion des Télécommunications, Télématique, Télévision de l'Université Paris Dauphine, Béatrice a démarré sa carrière en 1990 au sein du groupe Bertelsmann, où elle a fondé la régie publicitaire IP Interactive. En 2003, elle rejoint le groupe TF1 et lance une nouvelle régie publicitaire, TMC Régie. En 2015 elle est nommée Directeur Général Adjoint de TF1 Publicité en charge des activités digitales et de l'Innovation, poste qu'elle occupera un peu plus d'un an, avant de créer Daily Shaker Agency, un cabinet de conseil indépendant en stratégie d'entreprise à destination des PME et des médias.

A propos de Fnac Darty :

Présent dans douze pays, Fnac Darty est un leader européen de la distribution de biens culturels, de loisirs, de produits techniques et d'électroménager. Le groupe, qui compte 25 000 collaborateurs, dispose à fin 2018 d'un réseau multi-format de 780 magasins, dont 563 en France, et se positionne comme le 2e acteur e- commerce en termes d'audience en France (près de 20 millions de visiteurs uniques cumulés par mois) avec ses deux sites marchands, fnac.com et darty.com. Acteur omni-canal de référence, Fnac Darty a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires pro forma de 7.475Mds€.