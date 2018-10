Fnac Darty : Ceconomy a préparé une offre d'achat sur Fnac Darty mais y a renoncé

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe allemand de distribution d'électroménager Ceconomy comptait lancer une offre sur 100% du capital du français Fnac Darty fin août, mais a dû renoncer à ce projet en raison de ses difficultés financières, rapporte lundi la radio BFM Business sur son site Internet.

Contactée par l'agence Agefi-Dow Jones, une porte-parole de Fnac Darty n'a pas souhaité faire de commentaire. Une porte-parole de Ceconomy n'a pas non plus commenté l'article, soulignant toutefois que contrairement à ce qu'écrit la radio son groupe ne connaît pas "de difficultés financières", la structure financière de la société étant "solide".

Selon BFM Business, Ceconomy, qui contrôle à l'heure actuelle 24% du capital de Fnac Darty, avait préparé dès juin une offre sur le groupe français de plus de 100 euros par action et valorisant le groupe issu de la fusion entre Fnac et Darty à plus de 2,7 milliards d'euros. Le groupe allemand devait attendre la date anniversaire du 25 août pour lancer son offensive afin d'éviter de payer un complément de prix à l'ancien actionnaire, la famille Pinault. "Mais ses difficultés financières l'ont poussé à renoncer quelques jours avant", écrit BFM Business.

Ceconomy a récemment lancé deux avertissements sur résultats, le 19 septembre et le 9 octobre derniers, en raison notamment de ventes plus faibles que prévu en Allemagne.

Le titre Ceconomy gagne 1,3%, à 4,68 euros, lundi à la Bourse de Francfort, tandis que Fnac Darty recule de 5,2%, à 63,30 euros. Selon un analyste, la baisse du titre Fnac Darty est liée à des prises de bénéfices après la hausse de vendredi, lorsque la valeur a grimpé de 12,8%. Pour cet intermédiaire financier, l'information rapportée par BFM Business ne vient que confirmer le sentiment qu'avait déjà le marché, à savoir que Ceconomy n'est pas en mesure de racheter Fnac Darty à court terme.

Site Internet: https://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/exclusif-le-rachat-avorte-de-fnac-darty-par-ceconomy-1548092.html

