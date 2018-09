COMMUNIQUÉ DE PRESSE

JEUDI 20 SEPTEMBRE 2018

« CROQUEZ, BULLEZ, PLANCHEZ »

LA FNAC LA DEFENSE LANCE SON MINI SALON BD

MERCREDI 26, JEUDI 27 ET VENDREDI 28 SEPTEMBRE

AVEC LES AUTEURS :

GIJÉ, TONI CARBOS, PASCAL BRESSON, LOIC VERDIER, JULIE BOUQÉ & ROMAN DUTTER,

BRIGITTE LUCIANI & EVE THARLET ET MAUD BEGON

La Fnac La Défense a le plaisir d'accueillir la première édition du mini salon BD, Croquez, bullez, planchez, entièrement dédié à la bande dessinée, du mercredi 26 au vendredi 28 septembre inclus, de 12h30 à 14h et de 18h à 20h.

Cette première édition rassemble, sur trois jours, de nombreux auteurs qui font l'actualité BD, venus à la rencontre du public pour échanger autour de la sortie de leur nouveaux ouvrages.

Au programme des festivités :

- Séances de dédicaces des

auteurs présents (Loic Verdier, Julie Bouqé & Roman Dutter, Brigitte Luciani & Eve Tharlet, etc.)

MERCREDI 26 SEPTEMBRE

JEUDI 27 SEPTEMBRE

VENDREDI 28 SEPTEMBRE

- Rencontres et échanges

- Photocall sur fond de cartoon par À 12h30 : GIJÉ pour À 12h30 : À 12h30 : LOIC VERDIER pour GUILLAUME GUERSE pour Elodie La boîte à musique

- Présence du portraitiste caricaturiste Jacques

et

PASCALBRESSON

La farce des hommes-foudre

Pan! t'es mort!

RAPHAEL B pour Medley

pour Simone l'immortelleVeil,

JERONATON pour

El Nakom T 1 ET 2

À 18h :

Entre dédicaces et animations, les amoureux du 9ème Art et les lecteurs curieux auront la joie de découvrir l'univers de la bande dessinée dans une ambiance conviviale et familiale.

SUHEB ZAKO pour

Dreams factory

JULIE BOUQÉ & ROMAN DUTTER pour

La Symphonie carcérale

À 18h : TONI

CARBOS pour Le dernier lapon

BRIGITTE LUCIANI & ÈVE THARLET pour La famille Blaireau-Renard/les Emotions

LOIC VERDIER pour

La farce des hommes-foudre

MAUD BEGON pour

Le réveil des poupées

CONTACTS PRESSE :

BRIGITTE BENAARON / brigitte.benaaron@fnacdarty.com / 01.55.21.28.47

A propos de Fnac Darty - Présent dans dix pays, Fnac Darty est un leader européen de la distribution de biens culturels, de loisirs, de produits techniques et d'électroménager. Le groupe dispose d'un réseau multi-format de 652 magasins, dont 439 en France et se positionne comme le 2e acteur e-commerce en termes d'audience en France (plus de 12,5 millions de visiteurs

JULIE LE DANTEC / julie.le-dantec@fnacdarty.com / 01.55.21.28.47

uniques par mois) avec ses deux sites marchands, fnac.com et darty.com. Acteur omni-canal de référence, Fnac Darty a réalisé en 2015 un chiffre d'affaires combiné de 7.4Md€.

À propos de Fnac Darty -

Présent dans onze pays, Fnac Darty est un leader européen de la distribution de biens culturels, de loisirs, de produits techniques et d'électroménager. Le groupe, qui compte 26 000 collaborateurs, dispose à fin juin 2018 d'un réseau multi-format de 748 magasins, dont 526 en France et se positionne comme le 2e acteur e-commerce en termes d'audience en France (près de 20 millions de visiteurs uniques cumulés par mois) avec ses deux sites marchands, fnac.com et darty.com. Acteur omni-canal de référence, Fnac Darty a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires pro forma de 7.4Mds€.