Fnac Darty : DARTY OUVRE UN NOUVEAU MAGASIN À LAVAL

Communiqué de presse - 25 septembre 2019

DARTY OUVRE UN NOUVEAU MAGASIN À LAVAL

Darty poursuit son déploiement et renforce son maillage territorial dans la région des Pays de la Loire avec l'ouverture d'un nouveau magasin àLaval qui ouvrira ses portes le mardi 15 octobre prochain.

Darty Laval sera dirigé par Anthony Ripaud et proposera sur 1400 m² tous les produits et accessoires pour la maison en électroménager, image, son, multimédia, téléphonie. Ce nouveau magasin sera également doté d'un espace entièrement dédié à la cuisine sur mesure et exposera les modèles de cuisine créés par l'enseigne.

Darty Laval soignera particulièrement le confort d'achat de ses clients avec l'aide d'une équipe de 14 collaborateurs qui proposeront un accompagnement personnalisé autour des produits et services Darty.

Nous sommes très heureux d'ouvrir un nouveau magasin à Laval et de pouvoir continuer à offrir un large choix de produits et accessoires pour la maison aux Lavallois. Implantés depuis déjà 12 ans dans la ville, nous souhaitons conforter notre position référente dans le domaine de l'électroménager sur le territoire au travers l'offre Darty Cuisine, avec un espace entièrement dédié à la cuisine sur mesure » explique Hubert Patinec, Directeur des Ventes de l'enseigne.

Darty Laval se distinguera par :

Un design magasin et un merchandising performants :

Les produits seront exposés en libre toucher grâce à un mobilier adapté permettant une expérience utilisateur complète. De nombreux produits seront disponibles en libre emporté afin de simplifier le parcours du client en magasin. La présentation des accessoires et consommables, à proximité des produits, pour composer des solutions complètes en fonction des besoins du client.

Des espaces services :

Le service Click & Collect : les clients internautes qui souhaitent passer leur commande sur le site Darty.com peuvent récupérer leurs achats en magasin. Un point « éco-collecte » : pour les piles, les batteries, les cartouches filtrantes, les téléphones portables et le petit électroménager.



