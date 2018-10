Fnac Darty : Darty s’installe à Romorantin

Communiqué de presse - 30 octobre 2018

DARTY S'INSTALLE À ROMORANTIN

Leader européen de produits techniques et électroménagers, Darty renforce sa présence en région Centre-Val de Loire et poursuit son déploiement territorial en ouvrant son 159ème magasin franchisé à Romorantin, mercredi 28 novembre prochain.

Ce nouveau magasin Darty sera dirigé par Eric Souhard (franchisé/directeur) et proposera sur 580 m² tous les produits et accessoires pour la maison en électroménager, image, son, multimédia, téléphonie.

Darty Romorantin soignera particulièrement le confort d'achat de ses clients avec l'aide d'une équipe de 7 collaborateurs qui proposeront un accompagnement personnalisé autour des produits et services Darty.

« Nous sommes très heureux de nous installer à Romorantin et de pouvoir offrir un large choix de produits et accessoires pour la maison aux Romorantinais. Avec cette nouvelle ouverture de magasin en Centre-Val de Loire, nous confirmons notre volonté d'être au plus proche de nos clients» explique Michel Fleys, Directeur commercial et développement Darty franchise.

Darty Romorantin se distinguera par :

ü Un design magasin et un merchandising performants :

- Les produits seront exposés en libre toucher grâce à un mobilier adapté permettant une expérience utilisateur complète.

- De nombreux produits seront disponibles en libre emporté afin de simplifier le parcours du client en magasin.

- La présentation des accessoires et consommables, à proximité des produits, pour composer des solutions complètes en fonction des besoins du client.

ü Des espaces services :

- Le service Click & Collect : les clients internautes qui souhaitent passer leur commande sur le site Darty.com peuvent récupérer leurs achats en magasin.

- Un point « éco-collecte » : pour les piles, les batteries, les cartouches filtrantes, les téléphones portables et le petit électroménager.

Darty Romorantin lancera également une opération spéciale sur les produits électroménager, multimédia, son et image avec 10 € qui seront offerts par tranche de 100 € d'achats du 28 novembre au 8 décembre 2018.

CONTACTS PRESSE

Agence Marie-Antoinette

Marine Guilleminot et Lucy ChayeFnacdarty@marie-antoinette.fr- 01 55 04 86 40

A propos de Fnac Darty :

Présent dans onze pays, Fnac Darty est un leader européen de la distribution de biens culturels, de loisirs, de produits techniques et d'électroménager. Le groupe, qui compte 26 000 collaborateurs, dispose à fin juin 2018 d'un réseau multi-format de 748 magasins, dont 526 en France et se positionne comme le 2e acteur e-commerce en termes d'audience en France (près de 20 millions de visiteurs uniques cumulés par mois) avec ses deux sites marchands, fnac.com et darty.com. Acteur omni-canal de référence, Fnac Darty a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires pro forma de 7.4Mds€

La Franchise Darty : Proposer l'expérience Darty à tous

Avec déjà 159 ouvertures de magasins franchisés partout en France, l'enseigne confirme, avec l'ouverture de son nouveau magasin à Romorantin, son objectif d'apporter aux 30% de Français qui n'ont pas de magasin Darty à proximité de chez eux (soit à moins de 30 minutes en voiture) une nouvelle façon de bénéficier de l'offre, du prix et des services de l'enseigne dans le respect du Contrat de Confiance.

De nouvelles ouvertures sont prévues prochainement, assurant la continuité du déploiement de la franchise Darty en France. Le modèle de franchise Darty est basé sur une mutualisation des moyens dont dispose l'enseigne au quotidien, alliée à l'expertise des franchisés au niveau local.

*Darty Romorantin - Lanthenay, rue de Plaisance, Parc Commercial Plaisance 41200 Romorantin

Ouverture du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h à 19h, le samedi de 9h30 à 19h.

DARTY EN QUELQUES CHIFFRES 377 magasins Darty en France (218 intégrés et 159 franchisés) 17 magasins en Centre-Val de Loire Darty Romorantin : 159ème magasin franchisé

