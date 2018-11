Fnac Darty : Darty s’installe dans le quartier d’Alésia à Paris

Communiqué de presse - 6 novembre 2018

DARTY S'INSTALLE DANS LE QUARTIER D'ALÉSIA À PARIS

Leader européen de produits techniques et électroménagers, Darty renforce son maillage territorial à Paris intramuros avec un nouveau magasin qui ouvrira ses portes le 12 novembre prochain.

Dirigé par Annaick Joauen, ce nouveau magasin proposera sur 80 m² les meilleurs produits du catalogue Darty, à la fois les dernières nouveautés du marché et les produits du quotidien : petit électroménager, cartouches d'encre, accessoires pour téléphones, tablettes, ordinateurs, casques…

Darty Alésia soignera particulièrement le confort d'achat de ses clients avec l'aide d'une équipe de 10 collaborateurs qui proposeront un accompagnement personnalisé autour des produits et services Darty.

« Cette nouvelle ouverture au cœur de la ville de Paris confirme notre volonté d'être au plus proche de nos clients et de leur permettre de retrouver l'ensemble de l'expertise, des produits et des services Darty.» explique Benoit Jaubert, Directeur Exploitation du groupe Fnac Darty.

Darty Alésia se distinguera par :

 Un design magasin et un merchandising performants - Des animations, tests et démonstrations produits permettant une expérience utilisateur complète. - La totalité du catalogue Darty disponible en magasin via tablettes - L'instantanéité du stock pour une livraison toujours plus rapide

 Des services innovants adaptés à la vie urbaine :

- Le service Click & Collect : les clients qui souhaitent passer leur commande sur le site Darty.com peuvent récupérer leurs achats en magasin.

- Livraisons en 1h jusqu'à 20H30

- Click piétons : livraison à pied dans un rayon de 500 m autour du magasin

- Livraison vélo offerte aux clients détenteurs de la carte DARTY+

- Espace SAV

Avec trois-cent-soixante-treize magasins Darty en France, l'enseigne confirme son objectif d'être toujours au plus proche des français pour leur faire bénéficier de l'offre, du prix et des services de l'enseigne dans le respect du Contrat de Confiance.

*Darty Alésia - 89 avenue du Général Leclerc - 75014 Paris

Ouverture du lundi au vendredi de 10h à 19h30, le samedi de 9h30 à 19h30

CONTACTS PRESSE

Agence Marie-Antoinette Marine Guilleminot et Lucy ChayeFnacdarty@marie-antoinette.fr

A propos de Fnac Darty :

Présent dans onze pays, Fnac Darty est un leader européen de la distribution de biens culturels, de loisirs, de produits techniques et d'électroménager. Le groupe, qui compte 26 000 collaborateurs, dispose à fin juin 2018 d'un réseau multi-format de 748 magasins, dont 526 en France et se positionne comme le 2e acteur e-commerce en termes d'audience en France (près de 20 millions de visiteurs uniques cumulés par mois) avec ses deux sites marchands, fnac.com et darty.com. Acteur omni-canal de référence, Fnac Darty a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires pro forma de 7.4Mds€