Fnac Darty : David Diop Lauréat Du Prix Goncourt Des Lycéens 2018 – Vendredi 14 Décembre À 18h00 Fnac Forum Des Halles

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LUNDI 26 NOVEMBRE 2018

DAVID DIOP

LAURÉAT DU PRIX GONCOURT DES LYCÉENS 2018

VENDREDI 14 DÉCEMBRE À 18H00

FNAC FORUM DES HALLES

La Fnac Forum des Halles a le plaisir d'accueillir le lauréat du Prix Goncourt des Lycéens 2018, David Diop pour une séance de dédicaces de son roman primé Frère d'âme.

Le 15 novembre 2018 David Diop a reçu le

31ème Prix Goncourt des Lycéens, créé et

organisé par la Fnac et le ministère de

l'Éducation nationale et de la Jeunesse,

pour son roman Frère d'âme publié aux

éditions du Seuil.

Avec ce roman, David Diop a voulu

combler un besoin pressant et nécessaire,

celui d'imaginer les pensées, les peurs et

les douleurs des jeunes soldats venus

d'Afrique et tombés sous les couleurs du

drapeau français.

Ce besoin prend ici la forme d'un récit d'une incroyable force. Force des mots qui reviennent encore et encore, obsédante litanie d'un homme dévasté par la mort et le remords. Force du regard que ce tirailleur, et à travers lui que David Diop, porte sur une France qui « a besoin que nous fassions les sauvages quand ça l'arrange ». Force d'une ode à l'amitié. Et enfin, force universelle d'un monologue imaginaire aussi effroyable que poétique.

ÉVÉNEMENT GRATUIT ET OUVERT AU PUBLIC DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES.

CONTACT PRESSE :

ANAÏS HERVÉ // 01 55 21 58 69 // anais.herve@fnacdarty.com

JULIE LE DANTEC // 01 55 21 28 47 // julie.le-dantec@fnacdarty.com

