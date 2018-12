Fnac Darty : Décès de Bernard Darty, cofondateur des magasins d'électroménager

PARIS, 16 décembre (Reuters) - Bernard Darty, cofondateur des magasins d'électroménager et d'informatique, est décédé samedi à l'âge de 84 ans à Miami, aux Etats-Unis, a annoncé dimanche le groupe Fnac-Darty.

"La société Fnac Darty a appris avec tristesse la disparition de Monsieur Bernard Darty, le 15 décembre 2018 à Miami", peut-on lire dans un message transmis par le groupe.

Enrique Martinez, le directeur général de Fnac Darty, a rendu hommage "à la carrière d'un homme exceptionnel qui, aux côtés de ses frères Marcel et Natan, ont révolutionné le commerce par leur vision innovante du service et leur obsession de la satisfaction du client".

Les trois hommes et leur père avaient lancé en 1957 à Paris le premier magasin Darty proposant des appareils de radio et de télévision, avant de développer des services de livraison et après-vente inédits à l'époque, résumés sous le célèbre slogan du "Contrat de confiance".

Dernier des cofondateurs à s'éteindre, Bernard Darty avait quitté ses fonctions au sein de la société en 1993, avant son rachat par la Fnac en 2016. (Julie Carriat, édité par Gilles Guillaume)