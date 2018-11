Fnac Darty : Des diplômes et des prix pour Manager 2020

FNAC DARTY a reçu, lors de la 5eme édition des Victoires des Leaders du Capital Humain jeudi 15 novembre, la Victoire d'Or dans la catégorie « Transformation stratégique » pour son programme MANAGER 2020. Cette catégorie récompense la capacité des Directions des Ressources Humaines à mettre en œuvre des plans d'actions qui soutiennent (ou contribuent) à la transformation stratégique de leur organisation.

Il s'agit de la 2ème récompense pour ce programme de formation certifiant qui avait déjà été sélectionné par un jury de professionnels des RH dans la catégorie « Innovation Pédagogique » au Printemps des Universités d'Entreprise (Uspring Prix d'argent 2018). Une nouvelle récompense donc pour le groupe Fnac Darty, qui célèbre au même moment avec les participants au programme l'aboutissement et la réussite d'un parcours riche et dense de 2 ans, et pour beaucoup d'entre eux, l'obtention de leur diplôme.

Initié en Juin 2016, ce programme certifiant, suivi par plus de 600 directeurs et encadrants des magasins FNAC, des collaborateurs de la filière RH et du siège, accompagne la transformation managériale de l'enseigne FNAC au service de la satisfaction des clients.

Il développe également l'employabilité de chaque participant grâce à l'obtention d'un titre de niveau II porté par Grenoble Ecole de Management.

Posture de manager coach, évolution des attentes des clients, connaissance de soi en situation professionnelle, marketing, finance, le programme riche et varié a été conçu sur mesure pour apporter à chaque manager de nouvelles clés, renforcer sa proximité avec ses équipes, et coacher les gestes de la Relation Client. In fine, c'est bien le renforcement de l'expérience client dans les magasins de l'enseigne FNAC qui est visé, en réconciliant performance et plaisir au quotidien pour tous les collaborateurs des magasins.

Malgré une implication longue et un contexte d'entreprise en pleine transformation, le taux de participation des stagiaires a été remarquable tout au long de ces deux années : 95% de taux de présence en formation présentielle, et une assiduité record en e-learning sur plus de 100 heures de formation à distance.

Ils sont près de 400 Directeurs et Managers (378 exactement) à avoir suivi le programme dans son intégralité et avoir obtenu le titre à l'issue d'un jury de certification. Bravo à eux !

La Victoire d'Or constitue pour Fnac Darty une belle reconnaissance par ses pairs de la qualité du programme. Mais c'est le succès de nos Managers 2020 et le transfert des compétences acquises au service des équipes et de nos clients qui constitue la plus belle des récompenses !