Fnac Darty : Deux trophées d'or pour Fnac Darty aux « Trophées Leaders de la Finance »

Deux trophées d'or pour Fnac Darty

aux « Trophées Leaders de la Finance »

A l'occasion de la 9ème édition des Trophées Leaders de la Finance organisés par le magazine Décideurs, la Direction Financière de Fnac Darty a reçu deux trophées d'or : le trophée d'or Direction Financière Grand

Groupe tous secteurs confondus, le trophée d'or Direction Financière secteur distribution, biens de consommation.

Les Trophées leaders de la finance récompensent les meilleures compétences et pratiques financières des entreprises. Ce sont ainsi 190 sociétés et personnalités qui sont amenées à concourir, après avoir été choisies à partir d'un travail d'analyse et de classement approfondis.

Chaque lauréat a été sélectionné par les membres d'un jury sur la base de critères quantitatifs et qualitatifs que sont les performances du Groupe sur deux années, la qualité et la diversité des réalisations menées, l'évolution de l'entreprise dans son ensemble durant ces deux dernières années et enfin sa capacité d'innovation.

Jean-Brieuc Le Tinier, Directeur Financier du Groupe Fnac Darty, a déclaré : « La Direction Financière de Fnac Darty a dû relever des challenges importants lors du rapprochement des deux enseignes. Cette distinction témoigne de la réussite de l'intégration qui a été accomplie grâce à l'engagement fort de nos équipes. »