Fnac Darty : Double récompense pour la stratégie RH Fnac Darty

Jeudi 28 mars dernier, ce sont les experts de la fonction RH qui ont décerné au Groupe le prix «Transformation et engagement collectif » dans le cadre des trophées des Binômes PDG-DRH, mais aussi le grand public - notamment les jeunes actifs - qui ont choisi la Fnac comme employeur le plus attractif dans le cadre d'une enquête menée pour les Randstad Award. La 16ème Cérémonie des Trophées des binômes PDG/DRH de l'année accueillait plus de 1 000 DRH et experts de la fonction RH dans l'auditorium du Palais Brogniard jeudi dernier, pour célébrer les gouvernances d'entreprises respectueuses de l'équilibre entre la dimension humaine et la dimension financière de leurs décisions. A cette occasion Frédérique Giavarini et Enrique Martinez ont apporté leur témoignage et reçu le trophée «Transformation et engagement collectif » décerné par un jury de 200 professionnels.

Dans le même temps mais dans un autre lieu, l'enseigne Fnac recevait le Randstad Award de l'employeur le plus attractif, tous secteurs confondus, auprès de la génération Z.

Depuis 10 ans l'étude Employeur Brand Research mesure l'attractivité des employeurs auprès du grand public. Les 250 plus grands employeurs implantés en France ont été soumis à l'avis d'un échantillon représentatif de près de 10 000 personnes, âgées de 18 à 65 ans, actives ou potentiellement actives.

Largement plébiscitée par les jeunes de 18-24 ans, avec 75% des voix, la Fnac arrive en tête devant les 250 entreprises évaluées ! Elle est par ailleurs classée neuvième, tous publics confondus, avec un gain de 17 places par rapport à 2018. Une belle récompense pour la marque employeur, remise à Isabelle Lenicolais, directrice des projets RH.