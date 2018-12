Fnac Darty : Événements Fnac Paris Décembre 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MERCREDI 28 NOVEMBRE 2018

ÉVÉNEMENTS FNAC PARIS

DÉCEMBRE 2018

LIVRE

RENAUD CORLOUËR

DÉDICACE FNAC MONTPARNASSE SAMEDI 1ER DÉCEMBRE À 15H00

La Fnac Montparnasse accueillera Renaud Corlouër pour une séance de dédicaces de son livre de photographies de Johnny Hallyday, Inside.

Inside révèle Johnny Hallyday de façon plus intime et rock'n roll, avec des photographies rares et inédites, accompagnées d'anecdotes incroyables. Renaud Corlouër était le témoin de tous ces moments privilégiés.

NICOLAS MATHIEU - PRIX GONCOURT 2018

DÉDICACE FNAC MONTPARNASSE

MERCREDI 5 DÉCEMBRE À 18H00

La Fnac Montparnasse a le plaisir de recevoir Nicolas Mathieu, lauréat du Prix Goncourt 2018 pour une séance de dédicaces de son roman Leurs enfants après eux.

Le jeune auteur originaire de Nancy a écrit le roman d'une vallée, d'une époque, de l'adolescence, le récit politique d'une jeunesse qui doit trouver sa voie dans un monde qui meurt. Quatre étés, quatre moments, de Smells like teen spirit à la Coupe du Monde 98, pour raconter des vies à toute vitesse dans cette France de l'entre-deux.

FRANÇOISE ET FRANÇOIS LEMARCHAND

DÉDICACE FNAC TERNES

SAMEDI 8 DÉCEMBRE À 16H00

La Fnac Ternes est ravie d'accueillir Françoise et François Lemarchand, fondateurs des enseignes Pier Import et Nature & Découvertes, pour une séance de dédicaces de leur livre En explorateurs.

Après avoir cédé « Pier Import » dans les années 80, François et Françoise Lemarchand se lancent dans une nouvelle aventure : « Nature & Découvertes ». Ils seront pionniers en matière d'écologie et de développement durable. Un livre inspirant pour ceux qui veulent faire de leur vie une aventure.

JOHNNY MARR

DÉDICACE FNAC FORUM DES HALLES MARDI 11 DÉCEMBRE À 18H00

La Fnac Forum des Halles recevra Johnny Marr, guitariste fondateur du groupe The Smiths, pour une séance de dédicaces de sa biographie Set the Boy Free.

Johnny Marr, fondateur des Smiths, raconte dans ce livre son histoire, celle d'un garçon qui grandit dans une famille émigrée irlandaise, ouvrière et catholique, à Manchester. Véritable génie de la six-cordes, il est un acteur et un témoin des changements sociaux de l'Angleterre post-industrielle. Alternant souvenirs et intuitions musicales, Johnny Marr livre ses réflexions sur la pop culture.

DAVID DIOP - PRIX GONCOURT DES LYCÉENS 2018

DÉDICACE FNAC FORUM DES HALLES

VENDREDI 14 DÉCEMBRE À 18H00

La Fnac Forum des Halles a le plaisir d'accueillir le lauréat du 31ème Prix Goncourt des Lycéens 2018, David Diop une séance de dédicaces de son roman Frère d'âme.

Avec ce roman, David Diop a voulu combler un besoin pressant et nécessaire, celui d'imaginer les pensées, les peurs et les douleurs des jeunes soldats venus d'Afrique et tombés sous les couleurs du drapeau français.

CUISINE

ANDRÉAS MAVROMMATIS

DÉDICACE FNAC MONTPARNASSE SAMEDI 8 DÉCEMBRE À 15H00

La Fnac Montparnasse a le plaisir de recevoir Andréas Mavrommatis pour une séance de dédicaces à l'occasion de la parution de son livre 45 recettes de Grèce, avec amour.

Andréas Mavrommatis, célèbre chef grec installé depuis 1981 à Paris et à Chypre, revisite la cuisine grecque traditionnelle en proposant des plats à la fois créatifs et de qualité. Il a reçu en février 2018 sa première étoile au Guide Michelin. Il propose dans ce livre un voyage aux accents méditerranéens à travers 45 recettes mêlant tradition et modernité.

FARIDA KRAMDI

DÉDICACE FNAC TERNES SAMEDI 8 DÉCEMBRE À 16H00

La Fnac Ternes est ravie de recevoir Farida Kramdi pour une séance de dédicaces à l'occasion de la sortie de son livre de cuisine I love food.

La pétillante chroniqueuse de l'émission « La Quotidienne » sur France 5, propose dans ce livre 130 recettes simples, originales et anti-gaspi. En plus des recettes, Farida confie ses astuces pour organiser ses courses quotidiennes, constituer un placard idéal, utiliser le congélateur à bon escient, donner du pep's à son alimentation grâce à des produits du monde, et réaliser des sauces et des huiles parfumées.

NICOLAS PACIELLO

DÉDICACE FNAC TERNES VENDREDI 14 DÉCEMBRE À 18H00

La Fnac Ternes a le plaisir de recevoir Nicolas Paciello pour une séance de dédicaces à l'occasion de la sortie de son livre Le Carnet de recettes qui déchire.

Chef pâtissier du Prince de Galles, Nicolas Paciello est un jeune prodige à l'ascension fulgurante. Il a été nommé parmi les « 100 Français qui nous inspirent » par L'Express et finaliste du concours Meilleurs Ouvriers de France 2018. ll livre ses meilleures recettes avec deux mots d'ordre : plaisir et gourmandise.

THIBAUD VILLANOVA

DÉDICACE FNAC FORUM DES HALLES VENDREDI 14 DÉCEMBRE À 18H00

La Fnac Forum des Halles est ravie d'accueillir Thibaud Villanova pour une séance de dédicaces à l'occasion de la sortie de son livre de recettes Ultimate Gastonogeek.

Chef cuisinier et expert en pop culture, Thibaud travaille au cœur des cultures de l'imaginaire depuis près de dix ans. Ce fils d'artisan boulanger, passionné de cuisine, décide en 2014 de créer Gastronogeek®, un pont entre Gastronomie et l'univers Geek. Ces ouvrages de cuisine geek se sont vendus à plus de 125 000 exemplaires à l'international. Dans son dernier livre, il propose 120 recettes gourmandes, inspirées des cultures de l'imaginaire dont 5 recettes inédites issues de l'univers des jeux vidéo.

