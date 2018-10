Fnac Darty : Évènements Fnac Paris – Octobre 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MERCREDI 3 OCTOBRE 2018

ÉVÉNEMENTS FNAC PARIS - OCTOBRE 2018

SHAKE SHAKE GO

MINI CONCERT - DÉDICACE FNAC BERCY VILLAGE MERCREDI 3 OCTOBRE À 18H00

Le groupe franco-gallois Shake Shake Go se produira à la Fnac Bercy lors d'un mini concert autour de son nouvel album Homesick. Porté par le single Dinosaur, qui cumule déjà près d'un million de streams, Homesick emmène le groupe dans une nouvelle sphère.

L'album est profond, adulte, empreint d'une énergie et d'une force folle. De la pop archi dansante avec le nouveau single Come Back To Me et des ballades par lesquelles la voix de Poppy Jones résonne comme une signature. Souvent comparées à Dolores O'Riordan des Cranberries ou à Florence Welch de Florence and the Machine, les prestations de Poppy Jones et de ses 3 musiciens prennent toute leur ampleur en live.

DOMINIQUE A

MINI CONCERT - DÉDICACE - FNAC FORUM DES HALLES VENDREDI 5 OCTOBRE À 18h00

Dominique A présentera plusieurs titres de son nouvel album intitulé La Fragilité lors d'un mini concert à la Fnac Forum des Halles.

Épuré et en solo, La Fragilité répond à l'électrique Toute Latitude enregistré en groupe. La suite s'écrit donc en solo pour le musicien, avec des mélodies plus acoustiques et intimistes. Les titres de l'album La Fragilité sont entièrement interprétés par Dominique A et enregistrés chez lui. La plupart des chansons sont des premières prises : il y en eut bien d'autres, mais ce sont toujours les premières versions qui savent conférer aux chansons ce sentiment d'intimité, d'immédiateté, de simplicité - d'une certaine juvénilité retrouvée ? - recherchées par le chanteur.

ANGÈLE

MINI CONCERT - DÉDICACE FNAC FORUM DES HALLES JEUDI 11 OCTOBRE À 18H00

À l'occasion de la sortie de son album Brol, Angèle dévoilera plusieurs titres à l'occasion d'un mini concert à la Fnac Forum des Halles. Âgée de 22 ans et avec déjà 3 hits à son actif, Angèle sort à présent son premier album, dont le titre est une expression qui nous rappelle ses origines bruxelloises. Brol qui veut dire désordre, ou gadget en argot belge. Elle s'est d'abord fait connaître via Instagram, et le bouche à oreille a suffi pour la mettre rapidement en haut de l'affiche. D'Instagram aux premières parties, et des premières parties à ses propres concerts, en seulement un an, l'artiste a tourné dans toute la France, mais aussi en Suisse, Belgique, Pays-Bas et Québec.

MINUIT

MINI CONCERT - DÉDICACE FNAC BERCY VILLAGE VENDREDI 19 OCTOBRE À 18H00

La Fnac Bercy Village a le plaisir d'accueillir le groupe Minuit lors d'un mini concert suivi d'une séance de dédicaces, à l'occasion de la sortie de leur premier album Vertigo. Après un 1er EP et de nombreux concerts partout en France, voici enfin un premier album à la hauteur de tout ce qu'on pouvait imaginer de la part de Simone Ringer (chant), Raoul Chichin (guitare), Joseph Delmas (guitare) et Clément Aubert (basse). Le groupe affirme son aptitude à transcender les contrastes entre sentiments bruts et mélopées entraînantes.

MASS HYSTERIA

DÉDICACE FNAC BERCY VILLAGE MERCREDI 31 OCTOBRE À 18H00

La Fnac Bercy Village a le plaisir d'accueillir les 4 membres du groupe Mass Hysteria dont les 3 fondateurs, lors d'une rencontre suivie d'une séance de dédicace, à l'occasion de la sortie de leur album Maniac. Avec 25 ans de carrière au compteur, des albums cultes comme Contraddiction, L'Armée des Ombres ou Matière Noire, 2 certifications or et des dizaines de concerts gravés dans les mémoires, Mass Hysteria est sans conteste le patron du Métal en France. Maniac vient enfoncer le clou de manière magistrale avec cet album qui s'annonce comme le plus extrême de la carrière du groupe.

LIVRE

LINE RENAUD ET DAVID LELAIT-HELO

RENCONTRE - DÉDICACE FNAC TERNES

JEUDI 4 OCTOBRE À 17H30

La Fnac Ternes a le plaisir de recevoir Line Renaud et David Lelait-Helo, à l'occasion de la sortie de leur ouvrage Mes Années Las Vegas. Ils racontent ensemble la folle histoire de Line Renaud de Paris à Las Vegas, des années 1960 à aujourd'hui.

Line Renaud fut l'actrice et le témoin privilégié d'une épopée de légende à Las Vegas. Avec dérision et délicatesse, elle partage dans ce roman son histoire, avec des photos inédites et des documents rares. Ses anecdotes folles sont réunies dans un décor vintage tel un film en Technicolor dont le lecteur n'a aucun mal à se projeter dans l'Amérique des années 60.

David Lelait-Helo, biographe des stars (Romy Schneider, Dalida, Michèle Torr, Barbara, Vanessa Paradis...) est également auteur de nombreux romans et contes philosophiques.

FRANÇOIS DESCRAQUES ET PATRICK BAUD

DÉDICACE FNAC MONTPARNASSE

SAMEDI 6 OCTOBRE À 15H00

La Fnac Montparnasse a le plaisir de recevoir François Descraques et Patrick Baud, à l'occasion de la sortie de leurs nouveaux romans intitulés respectivement, 3ème droite et NANO fictions.

3ème droite est un roman d'un genre nouveau construit comme une série télévisée, en 18 chapitres concis avec de nombreux rebondissements. Avec NANO fictions, Patrick Baud s'est lancé dans un étonnant défi littéraire : raconter des histoires complètes en quelques phrases. Ces micronouvelles, teintées d'onirisme, de poésie et d'humour, invitent les lecteurs à plonger dans un imaginaire riche.

ERIC FOTTORINO

RENCONTRE - DÉDICACE FNAC TERNES MARDI 10 OCTOBRE À 18H00

La Fnac Ternes accueille Éric Fottorino, journaliste et romancier, pour une rencontre suivie d'une séance de dédicaces, à l'occasion de la sortie de son dernier livre Dix-sept ans.

Trente ans après son roman Rochelle, l'écrivain apporte la pièce manquante à sa quête d'identité. À travers le portrait solaire et douloureux d'une mère inconnue, l'auteur de Korsakov et de L'Homme qui m'aimait tout bas donne ici le plus personnel de ses romans.

Un dimanche de décembre, une femme livre à ses trois fils le secret qui l'étouffe. En révélant une souffrance insoupçonnée, cette mère niée par les siens depuis l'adolescence se révèle dans toute son humanité et son obstination à vivre libre, bien qu'à jamais blessée.

NIKOS ALIAGAS

RENCONTRE - DÉDICACE FNAC BERCY VILLAGE VENDREDI 12 OCTOBRE À 18H00

La Fnac Bercy Village reçoit Nikos Aliagas, journaliste, animateur et photographe, lors d'une rencontre et d'une séance de dédicaces à l'occasion de la sortie de son premier livre-photo, L'Épreuve du temps.

Nikos Aliagas publie pour la première fois un travail photographique. Passionné, il a réalisé plus d'une quinzaine d'expositions dans des lieux prestigieux, dont la Conciergerie, le Palais Brongniart ou encore aux Rencontres de la Photographie d'Arles. La plus récente, intitulée également L'épreuve du temps, s'est tenue en Belgique en 2018.

AMÉLIE NOTHOMB

RENCONTRE - DÉDICACE FNAC MONTPARNASSE MARDI 16 OCTOBRE À 17H00

La Fnac Montparnasse accueille Amélie Nothomb pour une séance de dédicaces à l'occasion de la sortie de son dernier roman, Les prénoms épicènes.

« La personne qui aime est toujours la plus forte » est la citation à retenir de cet ouvrage très étonnant dévoilant la relation d'un père avec sa fille.

Intimement, l'adolescente savait que le combat qui l'opposait à son père était beaucoup plus dur que celui qui opposait sa mère à son mari. Dominique avait triomphé de l'amour : c'était déjà gagné. Épicène avait à triompher de la haine : c'était inextricable.

LAURENT MAUDUIT

RENCONTRE - DÉDICACE FNAC BERCY VILLAGE MERCREDI 17 OCTOBRE À 18H00

La Fnac Bercy Village a la joie d'accueillir Laurent Mauduit, lors d'une rencontre suivie d'une séance de dédicaces à l'occasion de la sortie de La caste.

Co-fondateur de Médiapart, il a déjà publié une quinzaine d'ouvrages, principalement des essais sur la gauche française et des livres d'enquête. La caste est une enquête dressant l'état des lieux du système oligarchique français ; en se plongeant dans les combats engagés par les défenseurs de la République - en 1848, en 1936 ou encore en 1945 - pour que celle-ci dispose d'une haute fonction publique conforme à ses valeurs.

SISSY

DÉDICACE FNAC BERCY VILLAGE SAMEDI 20 OCTOBRE À 16H00

La Fnac Bercy Village a le plaisir de recevoir la YouTubeuse fitness Sissy Mua pour une séance de dédicaces, à l'occasion de la sortie de son livre Sissy Strong fitness body guide.

Sissy est une jeune Niçoise passionnée de sport, de nutrition et de beauté, férue d'activité physique. Elle partage son mode de vie sur sa chaîne YouTube Sissy Mua et sur les réseaux sociaux. Son nouveau livre dévoile les 20 règles, ainsi que toutes les clés pour une session musculation complète, de la préparation à la mise en œuvre, avec en complément des conseils diététiques dédiés.

MARION MICHAU

RENCONTRE - DÉDICACE FNAC BERCY VILLAGE SAMEDI 27 OCTOBRE À 15H00

Marion Michau, auteure de Les crevettes ont le cœur dans la tête, viendra à la rencontre de son public à la Fnac Montparnasse pour une séance de dédicaces autour de son nouveau livre iLove.

iLove est l'histoire d'une love story à l'ère du numérique. Insolent, décalé, le nouveau roman de Marion Michau se situe entre un portrait générationnel et une belle comédie romantique.

MICHEL BUSSI

RENCONTRE - DÉDICACE FNAC FORUM DES HALLES MARDI 9 OCTOBRE À 12H30

La Fnac Forum des Halles a le plaisir de recevoir l'auteur Michel Bussi lors d'une séance de dédicaces à l'occasion de la sortie de sa bande dessinée Mourir sur Seine, adaptée de son roman du même nom. L'auteur relate une enquête criminelle, où un marin mexicain est retrouvé poignardé au beau milieu des quais de Rouen.

Auteur à succès, ses précédents ouvrages sont traduits en 35 langues. Les droits de certains livres ont été vendus au cinéma et à la télévision.

MCFLY ET CARLITO

DÉDICACE FNAC SAINT-LAZARE SAMEDI 6 OCTOBRE À 14H00 à 17h00

La Fnac Saint-Lazare a le plaisir de recevoir les YouTubeurs les plus en vogue, Mcfly et Carlito en dédicace, à l'occasion de la sortie de leur premier livre Le Dictionnaire Moderne.

David Coscas et Raphaël Carlier a.k.a. McFly et Carlito, forment un duo comique irrésistible sur YouTube. Ils ont aujourd'hui 3 millions d'abonnés et des vidéos qui culminent à plus de 10 millions de vues avec des invités tels que Squeezie, Cyprien, Poulpe, Natoo ou encore Gad Elmaleh. Bien loin des définitions d'Alain Rey et des académiciens, celles de Mcfly et Carlito n'en sont pas moins justes, honnêtes et édifiantes. Le duo le plus décalé et imprévisible d'Internet remet le dictionnaire au goût du jour.

