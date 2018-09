Fnac Darty : Évènements Fnac Paris – Septembre 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MERCREDI 29 AOÛT 2018

ÉVÉNEMENTS FNAC PARIS - SEPTEMBRE 2018

« PLACE PUBLIQUE » - AGNÈS JAOUI ET JEAN-PIERRE BACRI

RENCONTRE - DÉDICACE FNAC SAINT-LAZARE

MERCREDI 5 SEPTEMBRE À 18H00

À l'occasion de la sortie en DVD et Blu-ray de Place Publique, la Fnac Saint-Lazare reçoit Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri pour une rencontre en public, autour du long métrage.

Castro, autrefois star du petit écran, est à présent un animateur sur le déclin. Aujourd'hui, son chauffeur, Manu, le conduit à la pendaison de crémaillère de sa productrice et amie de longue date, Nathalie, qui a emménagé dans une belle maison près de Paris. Hélène, sœur de Nathalie et ex-femme de Castro, est elle aussi invitée. Quand ils étaient jeunes, ils partageaient les mêmes idéaux mais le succès a converti Castro au pragmatisme (ou plutôt au cynisme) tandis qu'Hélène est restée fidèle à ses convictions. Leur fille, Nina, qui a écrit un livre librement inspiré de la vie de ses parents, se joint à eux. Alors que Castro assiste, impuissant, à la chute inexorable de son audimat, Hélène tente désespérément d'imposer dans son émission une réfugiée afghane. Pendant ce temps, la fête bat son plein...

BOULEVARD DES AIRS

MINI-CONCERT - DÉDICACE FNAC MONTPARNASSE MARDI 4 SEPTEMBRE À 18H00

La Fnac Montparnasse reçoit le groupe français Boulevard des airs pour un mini-concert suivi d'une séance de dédicaces à l'occasion de la sortie de son album Je me dis que toi aussi.

Les 11 nouveaux titres mixés par Lionel Capouillez (Stromae) affichent clairement une volonté artistique d'évoluer vers un son électro-pop très actuel. Une attention particulière a été apportée à l'écriture par Sylvain Duthu, qui signe-là ses meilleurs textes. Après 200 000 albums vendus de Bruxelles, Boulevard des airs annonce son grand retour avec ce nouvel album ambitieux.

ZAZIE

MINI-CONCERT - DÉDICACE FNAC TERNES SAMEDI 8 SEPTEMBRE À 16H00

La Fnac Ternes a le plaisir de recevoir Zazie lors d'un mini-concert suivi d'une séance de dédicaces le lendemain de la sortie de son dixième album studio Essenciel. Après trois années loin des studios, sur les routes avec sa tournée L'heureux Tour, Zazie a dévoilé il y a quelques mois un surprenant titre Speed, chanson passionnelle à contre-courant, qui s'adresse à son cœur, fragilisé par la vie.

DELGRES

MINI-CONCERT - DÉDICACE FNAC MONTPARNASSE MARDI 11 SEPTEMBRE À 18H00

Le power trio créole Delgres viendra présenter son premier album Mo Jodi, à paraitre le 31 août prochain. Ils dévoileront plusieurs titres lors d'un mini-concert en magasin, qui sera suivi d'une séance de dédicaces. À l'origine de ce projet détonant, le multi-instrumentiste Pascal Danaë, découvert avec un album solo en 2007, puis au sein du trio afro-brésilien Rivière Noire. Une batterie métronomique et féline à la fois, des riffs de guitare dobro trempés dans la braise, un tuba cabossé d'où s'échappent des lignes de basse telluriques... Delgres nous insuffle une transe rock abrasive.

LENNY KRAVITZ

RENCONTRE & DÉDICACE - FNAC SAINT-LAZARE MERCREDI 12 SEPTEMBRE À 18h00

La Fnac Saint-Lazare accueille la rockstar Lenny Kravitz pour une rencontre suivie d'une séance de dédicaces, à l'occasion de la sortie le 7 septembre prochain de Raise Vibration. Ce 11ème opus, enregistré en grande partie en solo, accompagné du guitariste Craig Ross, sonnera un retour aux sources salvateur.

Événement gratuit sur invitation à retirer le jour J à 10h00 à l'accueil du magasin - capacité limitée.

MUSIQUE

THOMAS DUTRONC

MINI-CONCERT - DÉDICACE FNAC BERCY-VILLAGE

SAMEDI 15 SEPTEMBRE À 16H00

La Fnac Bercy-Village reçoit Thomas Dutronc pour un mini-concert suivi d'une séance de dédicaces à l'occasion de la sortie de son nouvel opus Live Is Love.

Live Is Love est la carte postale d'une longue tournée. Chaque titre sélectionné patiemment sur une cinquantaine de dates à travers la France, en fait le meilleur enregistrement à ce jour d'un artiste et de son groupe, Les esprits manouches.

JEANNE ADDED

MINI-CONCERT - DÉDICACE FNAC SAINT-LAZARE MERCREDI 19 SEPTEMBRE À 18H00

La Fnac Saint-Lazare accueille Jeanne Added pour un mini-concert suivi d'une séance de dédicaces à l'occasion de la sortie de Radiate. Dans ce second opus au titre évocateur, Jeanne Added rayonne, elle chante avec une ferveur enivrante d'émotions. Vraie, proche, détendue, elle chante à visage découvert. Elle irradie, ensorcèle, désarme, trouble. Elle rend addict, amoureux.se, heureux.se, vivant.e. Les dieux sont furieux, épidermique et volcanique, la voix de Jeanne Added soulève des montagnes, les grandes comme les petites.

CHILLY GONZALES

MINI-CONCERT - RENCONTRE FNAC TERNES VENDREDI 21 SEPTEMBRE À 18H00

Chilly Gonzales présentera les titres de son album Solo Piano III à la Fnac Ternes lors d'un mini-concert suivi d'une séance de dédicaces. Avec ce nouvel album, Chilly Gonzales dévoile l'opus final de sa trilogie Solo Piano. Comme ses prédécesseurs, l'œuvre s'achève sur un « happy end en do majeur », mais le chemin est ponctué de plus de dissonances, de tension et d'ambiguïté. La pureté musicale de Solo Piano III n'est pas un antidote à l'époque d'aujourd'hui, elle reflète toute la beauté et la laideur qui entoure le monde.

WINSTON MCANUFF & FIXI

MINI-CONCERT - DÉDICACE FNAC FORUM DES HALLES VENDREDI 21 SEPTEMBRE À 18H00

La Fnac Forum des Halles reçoit le duo franco-jamaïcain Winston McAnuff & Fixi lors d'un mini-concert suivi d'une séance de dédicaces pour la sortie de leur album Big Brothers. Né après un concert donné aux migrants de la Jungle de Calais fin 2015, Big Brothers fait de la fraternité un socle et une fête. Musicalement riche d'expériences et d'énergies musicales plurielles (cubaine, caribéenne, soul, funk, afrobeat, gospel…), la complicité fraternelle de ces deux personnages s'exprime comme jamais dans ce disque à la créativité renouvelée.

GAËTAN ROUSSEL

MINI-CONCERT - DÉDICACE FNAC SAINT-LAZARE VENDREDI 28 SEPTEMBRE À 18H00

La Fnac Saint-Lazare accueille Gaëtan Roussel lors d'un mini-concert suivi d'une séance de dédicaces, à l'occasion de la sortie de son nouvel opus Trafic. Entre Paris et Los Angeles, Gaëtan Roussel a trafiqué son terrain de jeu. Il a rencontré de l'autre côté de l'atlantique des alter-ego auteurs, compositeurs, producteurs avec lesquels il a partagé la création de ses prochaines chansons. Le résultat est un album néo pop inclassable, addictif, d'une vibrante intimité.

FLAVIEN BERGER

MINI-CONCERT - DÉDICACE FNAC FORUM DES HALLES VENDREDI 28 SEPTEMBRE À 18H00

La Fnac Forum des Halles a le plaisir de recevoir Flavien Berger lors d'un mini-concert suivi d'une séance de dédicaces, pour la sortie de son nouvel album Contre-Temps. Ce deuxième opus, il le définit comme un voyage dans le temps. Flavien Berger imagine ses disques comme des récits d'aventure. Ici, c'est une quête à reculons, le voyage d'un chevalier en automobile qui écoute du R'n'B psychédélique à la radio.

LIVRE

OLIVIA DE LAMBERTERIE

RENCONTRE - DÉDICACE FNAC MONTPARNASSE

MARDI 18 SEPTEMBRE À 18H00

La Fnac Montparnasse accueille la journaliste et auteur Olivia De Lamberterie pour une rencontre suivie d'une séance de dédicaces à l'occasion de la sortie de son premier roman Avec toutes mes sympathies.

Les mots des autres m'ont nourrie, portée, infusé leur énergie et leurs émotions. Jusqu'à la mort de mon frère, le 14 octobre 2015 à Montréal, je ne voyais pas la nécessité d'écrire. Le suicide d'Alex m'a transpercée de chagrin, m'a mise aussi dans une colère folle. Parce qu'un suicide, c'est la double peine, la violence de la disparition génère un silence gêné qui prend toute la place, empêchant même de se souvenir des jours heureux. Moi, je ne voulais pas me taire. Alex était un être flamboyant, il a eu une existence belle, pleine, passionnante, aimante et aimée. Il s'est battu contre la mélancolie, elle a gagné. Raconter son courage, dire le bonheur que j'ai eu de l'avoir comme frère, m'a semblé vital. Je ne voulais ni faire mon deuil ni céder à la désolation. Je désirais inventer une manière joyeuse d'être triste. Les morts peuvent nous rendre plus libres, plus vivants.

MAYLIS DE KERANGAL

RENCONTRE - DÉDICACE FNAC MONTPARNASSE JEUDI 27 SEPTEMBRE À 18H00

La Fnac Montparnasse a le plaisir de recevoir Maylis De Kerangal pour une rencontre suivie d'une séance de dédicaces à l'occasion de la sortie de son ouvrage Un monde à portée de main.

Paula s'avance lentement vers les plaques de marbre, pose sa paume à plat sur la paroi, mais au lieu du froid glacial de la pierre, c'est le grain de la peinture qu'elle éprouve. Elle s'approche tout près, regarde : c'est bien une image. Étonnée, elle se tourne vers les boiseries et recommence, recule puis avance, touche, comme si elle jouait à faire disparaître puis à faire revenir l'illusion initiale, progresse le long du mur, de plus en plus troublée tandis qu'elle passe les colonnes de pierre, les arches sculptées, les chapiteaux et les moulures, les stucs, atteint la fenêtre, prête à se pencher au-dehors, certaine qu'un autre monde se tient là, juste derrière, à portée de main, et partout son tâtonnement lui renvoie de la peinture. Une fois parvenue devant la mésange arrêtée sur sa branche, elle s'immobilise, allonge le bras dans l'aube rose, glisse ses doigts entre les plumes de l'oiseau, et tend l'oreille dans le feuillage.

BD

LES MYTHICS

DÉDICACE FNAC MONTPARNASSE SAMEDI 22 SEPTEMBRE À 16H00

La Fnac Montparnasse a le plaisir d'accueillir trois auteurs de la série, Philippe Ogaki, Jenny et Patricia Lyfoung, pour une séance de dédicaces à l'occasion de la sortie d'Amir - Tome 3 de la collection Les Mythics.

Aux temps anciens des dieux et héros, le mal tenta de s'emparer du monde sous l'apparence de six dieux différents. Alors que ces derniers répandaient leur toute puissance de destruction, six héros dotés de pouvoirs extraordinaires et brandissant des armes sacrées se dressèrent contre chacune de ces incarnations. Le mal fut vaincu et scellé dans un endroit secret du désert rouge de la planète Mars… Aujourd'hui, six héritiers, dignes successeurs des héros antiques, vont devoir faire face à la plus grande menace que le monde contemporain ait jamais connue.

RIAD SATTOUF

RENCONTRE - DÉDICACE FNAC TERNES SAMEDI 29 SEPTEMBRE À 16H00

SUIVIE D'UNE EXPOSITION DE PLANCHES BD - DU 28 SEPTEMBRE AU 12 OCTOBRE

La Fnac Ternes a le plaisir d'accueillir Riad Sattouf pour une rencontre intimiste suivie d'une séance de dédicaces, quelques jours après la sortie du Tome 4 de L'Arabe du futur.

Dans ce nouveau volume exceptionnel de 300 pages, dont l'histoire se déroule de 1987 à 1992, le petit Riad est au Moyen-Orient, atteint les 14 ans et raconte les détours de son adolescence.

En parallèle de cet événement, la Fnac Ternes a le plaisir d'exposer une série de planches autour de ce nouveau volume, du 28 septembre au 12 octobre dans sa galerie photo, au 4ème étage du magasin.

