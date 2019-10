17 octobre (Reuters) - Fnac Darty Sa:

* CHIFFRE D'AFFAIRES EN CROISSANCE DE +1,7% AU TROISIÈME TRIMESTRE 2019

* FNAC DARTY CONFIRME SES OBJECTIFS À MOYEN TERME, ET VISE UNE CROISSANCE SUPÉRIEURE À SES MARCHÉS, ET UNE MARGE OPÉRATIONNELLE COURANTE DE 4,5% À 5% Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CECONOMY -2.20% 4.88 58.61% FNAC DARTY 1.11% 59.2 2.54%