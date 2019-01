Fnac Darty : - Impact des manifestations « Gilets Jaunes » sur les ventes de fin d'année 2018

Impact des manifestations « Gilets Jaunes » sur les ventes de fin d'année 2018

Dans le contexte sans précédent des manifestations « Gilets Jaunes », Fnac Darty annonce une perte de chiffre d'affaires estimée à environ 45 millions d'euros, en France et en Belgique, liée aux fermetures de magasins et aux baisses de trafic.

Cet impact sur les ventes de fin d'année devrait peser en conséquence sur la croissance du résultat opérationnel courant attendue pour l'année 2018.

Par ailleurs, l'intégration Fnac Darty s'achève conformément au plan, et le Groupe réaffirme son objectif de 130m€ de synergies à fin 2018.

Fnac Darty confirme également ses objectifs à moyen terme qui visent une croissance supérieure à ses marchés, et une marge opérationnelle courante de 4,5% à 5%.

Fnac Darty publiera le chiffre d'affaires du quatrième trimestre et de l'année, ainsi que les résultats financiers 2018 du Groupe, le 20 février 2019 après bourse.

A propos de Fnac Darty Présent dans onze pays, Fnac Darty est un leader européen de la distribution de biens culturels, de loisirs, de produits techniques et d'électroménager. Le groupe, qui compte 26 000 collaborateurs, dispose à fin juin 2018 d'un réseau multi-format de 748 magasins, dont 526 en France et se positionne comme le 2e acteur e-commerce en termes d'audience en France (près de 20 millions de visiteurs uniques cumulés par mois) avec ses deux sites marchands, fnac.com et darty.com. Acteur omni-canal de référence, Fnac Darty a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 7.4Mds€.

