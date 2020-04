Fnac Darty : Impacts de la crise COVID-19 - chiffre d'affaires du premier trimestre

Plan de continuité pour assurer la santé et la sécurité des collaborateurs comme des clients, en fournissant le meilleur service possible

En effet, le 14 mars au soir, Fnac Darty a fermé l'ensemble de ses magasins physiques en France et en Espagne. Les magasins en Suisse et Belgique ont quant à eux été fermés le 17 mars. Enfin, le Groupe a d'abord fermé partiellement ses magasins au Portugal le 19 mars, avant de fermer l'intégralité de son parc le 31 mars, dans ce pays. Ainsi, le chiffre d'affaires du Groupe du mois de mars affiche une baisse d'environ 30% en données publiées et en données comparables.

En janvier et février, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires en croissance de +2,8% en données publiées et stable en données comparables, dans un contexte de consommation marqué par la prolongation des grèves en France en janvier, et un raccourcissement de la période de soldes.

Les mesures de confinement ayant été imposées dans l'ensemble des pays où le Groupe opère, toutes les zones géographiques du Groupe ont été impactées significativement. Le segment France-Suisse affiche des ventes en baisse de -8,5% en données publiées et de -11,1% en données comparables à 1 206 millions d'euros. La Péninsule Ibérique enregistre un chiffre d'affaires de 140 millions d'euros, en recul de -7,3% en données publiées et de -9,8% en données comparables. Enfin, la zone Belgique-Luxembourg affiche une baisse de son chiffre d'affaires de -2,6% en données publiées et de -3,5% en données comparables à 144 millions d'euros.

Toutes les catégories de produits ont été impactées par la fermeture des magasins à partir de mi-mars et sont en retrait. Les ventes en ligne ont affiché une forte dynamique dans la catégorie Produits Techniques portée par les segments Informatique, liée au développement du télétravail, Téléphonie et Télévision, et dans la catégorie Electroménager portée notamment par les réfrigérateurs, les congélateurs et les machines à laver. Les Produits Editoriaux ont enregistré une croissance à deux chiffres des ventes en ligne de Livres et Gaming. Les Services ont quant à eux été fortement impactés négativement par la fermeture des magasins, ainsi que les activités de Billetterie.

Ainsi, les ventes sur internet ont augmenté de près de 19% au cours du trimestre, et de plus de 100% au cours des 15 derniers jours du mois de mars.

La chaine logistique du Groupe a également été adaptée en conséquence pour répondre et satisfaire au plus vite l'ensemble des commandes, tout en préservant la santé et la sécurité de ses employés. Les approvisionnements sont maintenant exclusivement redirigés vers le stock central du Groupe, pour donner des capacités aux plateformes e-commerce. Des mesures d'incitation, comme la gratuité de la livraison à domicile, pour tout achat supérieur à un montant de 20 euros effectué sur les sites fnac.com et darty.com, ont été mises en place et ont permis de soutenir la dynamique des ventes en ligne.

Grâce à l'agilité de son modèle omnicanal unique, Fnac Darty a réaffecté rapidement ses ressources pour renforcer ses capacités digitales et ses activités de services. Le Groupe, 2e acteur e-commerce en France1, s'est appuyé sur ses plateformes e-commerce puissantes, qui représentaient déjà 20% de son chiffre d'affaires en 2019, et qui sont dimensionnées pour supporter de très fortes sollicitations. En effet, les capacités digitales importantes de Fnac Darty, qui ont permis de réaliser à plusieurs reprises de fortes croissances lors des périodes comme Black Friday, et l'engagement sans réserve de ses équipes, lui permettent de faire face à de très fortes demandes de produits, en dépit d'un contexte opérationnel difficile.

En parallèle, grâce au soutien de ses clients, et à l'excellente exécution opérationnelle de ses équipes dans un contexte très perturbé, le Groupe a réussi à doubler ses ventes e-commerce sur les 15 derniers jours de mars, et ce, dans tous ses pays.

Enrique Martinez, Directeur Général, a également choisi de réinvestir en actions du Groupe, 50% de sa rémunération variable 2019 versée en 2020, nette de charges sociales et d'impôt, une fois que celle-ci aura été soumise et approuvée par les actionnaires lors de l'Assemblée générale.

Par ailleurs, la rémunération globale du Président et du Directeur Général, versée en 2020, sera diminuée de 25%, pendant toute la période durant laquelle des salariés du Groupe se trouveront en situation de chômage partiel, au motif de la crise sanitaire du COVID-19. Il en sera de même, pour la rémunération globale allouée aux membres du Conseil d'Administration versée en 2021 au titre de 2020, et concomitamment la rémunération fixe 2020, des membres du Comité Exécutif, sera réduite à hauteur de 15%, pendant la même période.

Compte tenu de l'évolution de l'épidémie du COVID-19 et conformément aux conditions imposées pour la mise en place d'un Prêt Garanti par l'Etat, le conseil d'administration a retiré la proposition de dividende de 1,50 euro par action pour 2019, et ne procédera pas à des programmes de rachat d'actions en 2020.

De plus, le Groupe a obtenu l'engagement des prêteurs d'accepter la suspension de ses covenants financiers pour les mois de juin et décembre 2020.

Dès le 16 mars, le Groupe a eu recours au chômage partiel sur 80% des salariés en France, et des mesures similaires ont été ensuite mises en place dans les autres pays, en conséquence de la fermeture de ses magasins. Le Groupe procède à la réévaluation du paiement des loyers et au décalage du paiement des impôts et charges sociales, conformément aux mesures mises en place par le gouvernement, ainsi qu'à l'ajustement de son modèle opérationnel en optimisant ses dépenses courantes et ses dépenses d'investissement.

Objectifs financiers

La perte de chiffre d'affaires en magasins aura un impact négatif matériel sur les résultats financiers du Groupe en 2020.

Dans ce contexte, et au vu des impacts significatifs de l'épidémie sur ses activités, le Groupe a dû annoncer, le 17 mars dernier, ne plus être en mesure de confirmer ses objectifs 2020, soit une légère croissance du chiffre d'affaires et du résultat opérationnel courant par rapport à 2019.

L'évolution de la crise sanitaire liée à la propagation du COVID-19 reste pour le moment incertaine, et ses conséquences sur l'économie mondiale difficile à quantifier. L'amplitude de l'impact sur les activités du Groupe en 2020 dépendra de la durée du confinement, de la capacité du Groupe à poursuivre la livraison à domicile, et du rythme de reprise de la consommation post-confinement. A date, le Groupe n'est donc pas en mesure de mettre à jour ses objectifs 2020, et à moyen terme. Le Groupe continue de surveiller et réévalue périodiquement, avec la plus grande attention, l'évolution de la situation, et ses impacts sur ses activités et ses résultats.

CHIFFRE D'AFFAIRES DU PREMIER TRIMESTRE 2020

