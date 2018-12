Fnac Darty : Jane Birkin – Mardi 11 Décembre À 18h00 Fnac Montparnasse

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MARDI 4 DÉCEMBRE 2018

JANE BIRKIN

MARDI 11 DÉCEMBRE À 18H00

FNAC MONTPARNASSE*

La Fnac Montparnasse a le plaisir de recevoir Jane Birkin pour une séance de dédicaces à l'occasion de la sortie de son livre Munkey Diaries.

Jane Birkin vient de publier aux éditions Fayard Munkey

Diaries, la première partie de son journal intime, de 1957 à 1982. L'artiste s'y confie sur elle-même, ses amis, ses amours, sa famille, son quotidien.

Pour combler les vides et mieux relier les épisodes entre eux, Jane Birkin a intercalé à son journal, avec un vrai talent de conteuse, des anecdotes, des souvenirs ainsi que l'histoire de ses parents.

On croyait tout connaître de Jane Birkin, tant elle fait partie de notre histoire depuis cinquante ans, jusqu'à ce livre qui fait vivre une époque flamboyante, du Swinging London au Saint-Germain-des-Prés des années 70.

Un journal à la fois intime et universel, qui donne à lire le quotidien d'une grande amoureuse, désopilante et fantasque, et d'une artiste exceptionnelle.

ÉVÉNEMENT GRATUIT ET OUVERT AU PUBLIC DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES.

* AU 3E ÉTAGE

CONTACTS PRESSE :

ANAIS HERVE // 01 55 21 58 69 // anais.herve@fnacdarty.com

JULIE LE DANTEC // 01 55 21 28 47 // julie.le-dantec@fnacdarty.com

