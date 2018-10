Fnac Darty : Kobo Forma, la liseuse Kobo by Fnac la plus fine du marché

KOBO FORMA,

LA LISEUSE KOBO BY FNAC LA PLUS FINE DU MARCHÉ

EN PRÉCOMMANDE À PARTIR DU 4 OCTOBRE SUR FNAC.COM & DARTY. COM DISPONIBLE LE 23 OCTOBRE EN MAGASIN FNAC & DARTY ET SUR LEURS SITES WEB

Une conception ergonomique, ultra légère et une prise en main facile pour une lecture en mode portrait ou paysage

Des boutons tactiles pour tourner les pages encore plus facilement

Une nouvelle technologie d'écran qui augmente la durabilité et résiste davantage aux chocs

Rakuten Kobo annonce aujourd'hui la sortie de Kobo Forma, la liseuse 8'' la plus grande et la plus légère du marché, toujours dans la gamme Kobo by Fnac. Conçue pour un confort de lecture maximal, cette liseuse haut de gamme répond en tous points aux exigences des grands lecteurs : fiable, étanche, avec un design innovant qui permet une lecture au format paysage ou portrait. La Kobo Forma propose une expérience de lecture inédite offrant un complément idéal aux livres papier souvent bien encombrants, avec un poids plume de 197g,

« Nos principaux consommateurs passent en moyenne trois heures par jour sur nos liseuses. En fait, des dizaines de milliers de clients Kobo lisent 7 à 8 heures par jour ! C'est pourquoi nous continuons d'innover pour rendre nos appareils attractifs et confortables. Ces bibliophiles font passer la lecture avant toutes autres formes de divertissement, et avec Kobo Forma, ils vont pouvoir profiter de leurs lectures préférées, autant d'heures qu'ils le souhaitent. La Kobo Forma représente la dernière grande étape dans notre recherche d'un appareil de lecture parfait », confie enthousiaste Michael Tamblyn, PDG de Rakuten Kobo.

La Kobo Forma (8 Go), disponible en noir, sera vendue en magasin Fnac et Darty au prix public conseillé de 279,99€ à partir du 23 octobre et disponible en précommande dès le 4 octobre.

CONTACTS PRESSE

Agence Marie-Antoinettefnacdarty@marie-antoinette.fr

UNE LECTURE ENCORE PLUS CONFORTABLE EN MOBILITÉ

Pour ceux qui aiment se déplacer dans leur histoire de manière tactile, la Kobo Forma propose de nouveaux boutons permettant de changer de page facilement et offre la possibilité de lire en mode paysage ou portrait sur son écran tactile HD Carta E Ink 8".

Avec une capacité de stockage de 8 Go, les lecteurs peuvent confier jusqu'à 6 000 livres à une liseuse qui pèse moins de 200g. Ultra léger, l'écran tactile HD Carta E Ink 8" offre une qualité de lecture supérieure.

La technologie ComfortLightPRO, qui réduit l'exposition à la lumière bleue, permet de profiter de sa lecture quelle que soit la luminosité du lieu dans lequel on se trouve, à tout moment de la journée ou de la nuit.

L'application gratuite Kobo by Fnac permet de basculer facilement d'un appareil à l'autre (smartphone ou tablette par exemple) et de prolonger ainsi l'expérience de lecture.

UNE LISEUSE QUI S'ADAPTE À TOUTES LES SITUATIONS

La Kobo Forma est la liseuse la plus résistante disponible sur le marché, grâce à l'introduction de la technologie Mobius® qui utilise une couche de plastique flexible sur son écran. Son dispositif ultra-mince et léger offre un haut degré de durabilité qui résiste à une utilisation quotidienne. Grâce aux nombreux essais d'impact réalisés, la Kobo Forma résiste à des chutes de plus de 2 mètres, aux incurvations, torsions ou dommages pouvant être causés dans des sacs à main surchargés.

Kobo Forma est également entièrement étanche grâce à la HZO Protection™ (IPX8 - étanche jusqu'à 60 minutes dans 2 mètres d'eau).

CONTACTS PRESSE

Agence Marie-Antoinettefnacdarty@marie-antoinette.fr