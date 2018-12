Fnac Darty : Kobo by Fnac présente son rapport sur les habitudes de lectures numériques et audio des Français en 2018

Kobo by Fnac présente son rapport sur les habitudes de lectures numériques et audio des Français en 2018

Toronto, le 20 décembre 2018 - Alors que le chapitre 2018 touche à sa fin, Kobo by Fnac dévoile son rapport annuel sur les tendances en matière de lecture numérique des Français sur l'année écoulée. Voyons ce qui a plu aux Français en 2018.

Les dix livres numériques les plus vendus sur Kobo by Fnac (ayant généré le plus de ventes)

Dans les rayons de la librairie numérique Kobo by Fnac, les lecteurs peuvent choisir des livres de tous genres. De la littérature générale au polar noir, en passant par les comédies romantiques, bestsellers, prix littéraires, auteurs indépendants. Toutes les plumes sont représentées, pour le plus grand bonheur de chacun.

Voici les dix livres numériques les plus vendus sur la plateforme Kobo by Fnac :

1. La Disparition de Stéphanie Mailer - Joël Dicker

2. La Jeune Fille et la nuit - Guillaume Musso

3. Hier encore, c'était l'été - Julie de Lestrange

4. Danser, encore - Julie de Lestrange

5. L'amie prodigieuse (Tome 4), L'enfant perdue - Elena Ferrante

6. À la lumière du petit matin - Agnès Martin-Lugand

7. Couleurs de l'incendie - Pierre Lemaitre

8. Une fille comme elle - Marc Levy

9. La délicatesse du homard - Laure Manel

10. La neige la plus sombre - Enrique Laso

Les dix livres de la plateforme Kobo by Fnac les plus addictifs*

Tout amateur de livres le sait, acheter est une chose, mais lire le livre en entier en est une autre. Nous sommes nombreux à accumuler les ouvrages sur notre table de chevet ou dans notre bibliothèque numérique Kobo by Fnac, sans pour autant les lire.

Voici les livres qui ont le plus captivé les Français :

1. Sur un mauvais adieu - Michael Connelly

2. Le Manuscrit inachevé - Franck Thilliez

3. Sœurs - Bernard Minier

4. La Terre des morts - Jean-Christophe Grangé

5. Le couple d'à côté - Shari Lapena

6. À la lumière du petit matin - Agnès Martin-Lugand

7. L'amie prodigieuse (Tome 2), Le nouveau nom - Elena Ferrante

8. L'amie prodigieuse (Tome 4), L'enfant perdue - Elena Ferrante

9. L'amie prodigieuse (Tome 3), Celle qui fuit et celle qui reste - Elena Ferrante

10.

Sang famille - Michel Bussi

*Il s'agit des livres les plus lus, entièrement.

Les livres audio les plus achetés depuis juin 2018, sur la plateforme Kobo by Fnac

Lancé en juin 2018, le service de livres audio Kobo by Fnac rencontre un beau succès auprès des

Français. Grâce à la bibliothèque de l'application 'Kobo by Fnac', les utilisateurs peuvent stocker leurs livres numériques et audio au même endroit et retrouver facilement leurs histoires préférées dans le format de leur choix.

Voici les livres audio les plus achetés depuis juin 2018 :

1. Méditer, jour après jour - Christophe André

2. Sapiens - Une brève histoire de l'humanité - Yuval Noah Harari

3. Origine - Dan Brown

4. La Jeune Fille et la Nuit - Guillaume Musso

5. Le Manuscrit inachevé - Franck THILLIEZ

6. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une - Raphaëlle Giordano

7. Une fille comme elle - Marc Levy

8. Un appartement à Paris - Guillaume Musso

9. La Disparition de Stephanie Mailer - Joël Dicker

10. Harry Potter à L'école des Sorciers - J.K. Rowling

Auteurs ayant le plus vendu en numérique, sur la plateforme Kobo by Fnac

Cette année, le Français Guillaume Musso arrive en tête des auteurs ayant le plus vendu de livres sur la plateforme Kobo by Fnac.

1. Guillaume Musso

2. Joël Dicker

3. Nora Roberts

4. Pierre Lemaitre

5. Enrique Laso

6. Elena Ferrante

7. Michel Bussi

8. Franck Thilliez

9. Julie de Lestrange

10.

Virginie Grimaldi

