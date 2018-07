Fnac Darty : L'Autorité de la concurrence inflige une amende de 20 mlns d'euros à Fnac Darty

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'Autorité de la concurrence a annoncé vendredi avoir infligé une amende de 20 millions d'euros au distributeur spécialisé Fnac Darty pour ne pas avoir réalisé la cession de trois magasins.

Ces cessions constituaient une des conditions au feu vert de l'Autorité à la fusion entre Fnac et Darty en 2016. Les deux groupes devaient vendre six magasins à Paris et en région parisienne, mais "trois n'ont pas été cédés à un repreneur agréé dans les délais prévus : Fnac Beaugrenelle, Darty Belleville et Darty Saint-Ouen", a souligné l'Autorité.

Dans un communiqué, Isabelle de Silva, présidente de l'Autorité de la concurrence, a déclaré que "lorsqu'une entreprise prend des engagements devant l'Autorité de la concurrence en vue d'obtenir l'autorisation d'acquérir une autre société, elle doit comprendre qu'elle a une obligation de résultat. Tout engagement, sauf circonstances exceptionnelles, doit être respecté. En ne cédant pas, dans les délais prévus, trois des six magasins sur lesquels elle s'était engagée, Fnac Darty a commis un manquement grave à ses obligations, ce qui a empêché les consommateurs de bénéficier rapidement d'une nouvelle offre de produits électroniques à Paris."

L'Autorité impose par ailleurs à Fnac Darty de céder ses magasins Darty Montmartre et Darty Passy, en substitution des boutiques non cédées.

