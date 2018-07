Fnac Darty : L’Autorité de la Concurrence a rendu une décision relative au processus de cessions de magasins dans le cadre du rapprochement Fnac Darty

Ivry, le 27 juillet 2018

L'Autorité de la Concurrence a rendu une décision relative au

processus de cessions de magasins dans le cadre du

rapprochement Fnac Darty

L'Autorité de la concurrence a rendu, le 27 juillet 2018, une décision portant sur les conditions d'exécution des engagements souscrits au titre de la décision 16-DCC-111 du 27 juillet 2016, relative à la prise de contrôle exclusif de Darty par la Fnac.

Fnac Darty devait procéder avant le 31 juillet 2017 à la cession de 6 points de vente. Trois points de vente ont été cédés à des repreneurs agréés par l'Autorité de la concurrence. Pour les points de vente non cédés de Darty Belleville et Darty Saint-Ouen, Fnac Darty avait soumis un repreneur conformément à ses engagements, que l'Autorité n'a pas agréé. Pour le point de vente de Fnac Beaugrenelle, Fnac Darty avait sollicité une extension du délai d'exécution de son engagement, que l'Autorité a également refusé. Le Collège de l'Autorité de la concurrence avait décidé de se saisir le 18 avril 2017 pour vérifier les conditions dans lesquelles le groupe exécutait les engagements qu'il a pris. L'instruction s'est poursuivie depuis lors.

Dans sa décision de ce jour, l'Autorité demande la cession des magasins Darty Passy et Darty Montmartre en substitution des engagements de cession de Darty Saint-Ouen, Darty Belleville et Fnac Beaugrenelle, et prononce une sanction de 20M€.

Fnac Darty a d'ores et déjà trouvé un repreneur pour les magasins de Passy et Montmartre.

Dans un environnement très concurrentiel pour le commerce physique, le Groupe a fait ses meilleurs efforts pour exécuter les décisions demandées par l'Autorité. En conséquence, Fnac Darty examinera toutes les voies de recours à sa disposition pour contester le montant disproportionné de la sanction.

