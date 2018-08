Fnac Darty : L’European Retail Alliance en place pour le salon IFA

Communiqué de presse

L'"EUROPEAN RETAIL ALLIANCE" EN PLACE POUR LE SALON IFA

 Le lancement a eu lieu en présence des principaux partenaires la veille du salon IFA à Berlin

 Klaus-Peter Voigt, auparavant Directeur des achats (CPO) de MediaMarktSaturn Retail Group, est nommé Directeur Général de l'alliance

Ingolstadt/Ivry-sur-Seine/Berlin, 30.08.2018: Le lancement de l'"European Retail Alliance" (era) a été annoncé aujourd'hui à Berlin par Pieter Haas, CEO de MediaMarktSaturn Retail Group, et Enrique Martinez, Directeur Général de Fnac Darty.

Près de 100 acteurs majeurs du secteur de l'électronique grand public ont assisté à sa présentation de lancement à la veille du salon IFA 2018. Klaus-Peter Voigt (58 ans), auparavant Directeur des achats de MediaMarktSaturn Retail Group, est nommé

Directeur Général de l'alliance.

La lettre d'intention relative à la fondation d'era en tant que joint-venture entre

MediaMarktSaturn et Fnac Darty a été signée et publiée au mois de mai cette année. Ensemble les deux membres fondateurs représentent plus de 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel, pour plus de 2,3 milliards de contacts clients par an.

Era explorera quatre enjeux stratégiques, possédant chacun une cellule dédiée au sein de l'alliance:

 'era Strategic Partnerships' travaillera avec les fournisseurs afin de développer produits, services et solutions pour les clients.

 Au travers d''era Data', l'analyse des besoins de nos clients permettra la création d'offres personnalisées, et offrira un éclairage sur les raisons derrière les préférences des consommateurs pour certaines marques.

 'era Innovation' déploiera l'approche d'innovation stratégique de l'incubateur de startups Retailtech Hub à travers l'alliance

 'era Sourcing' sera dédiée aux marques propres et sous licence.

Era offre ainsi aux fournisseurs un partenariat unique, proposant un accès à des milliards de clients à travers l'Europe ainsi qu'à leurs activités digitales.

Pieter Haas, CEO de MediaMarktSaturn Retail Group, a déclaré: « Era est née de la conviction qu'en ces temps de digitalisation et d' « Amazonisation », distributeurs et partenaires industriels doivent travailler de concert, et unir leurs forces et leurs expertises. C'est seulement ensemble que nous pourrons atteindre une portée et une pertinence équivalente à celle des grands acteurs internationaux basés en Asie ou aux Etats-Unis. »

Enrique Martinez, Directeur Général de Fnac Darty, a déclaré: "Aujourd'hui, le client doit être au cœur de l'activité et de la stratégie des entreprises. Nous devons pouvoir répondre à leurs besoins de la meilleure manière qui soit, partout et à tout moment. Cet objectif peut uniquement être atteint au travers d'une étroite coopération avec les marques et les fournisseurs, pour lesquels l'innovation digitale est aussi importante que l'économie circulaire et le service après-vente. »

Klaus-Peter Voigt, Directeur Général de l'European Retail Alliance, a déclaré: "Je suis impatient de commencer à tracer, en tant que Directeur Général de l'alliance, un avenir empli de réussite pour le commerce de produits électroniques en Europe. Era est bien plus qu'une simple alliance aux achats. Nous avons l'intention de créer la première alliance ouverte dédiée à l'électronique grand public, avec pour objectif de générer de la valeur pour toutes les parties prenantes. »

Pour plus d'information sur l'alliance, veuillez consulter www.europeanretailalliance.com.

A propos de MediaMarktSaturn

MediaMarktSaturn Retail Group est le premier distributeur européen d'électronique grand public et de services associés. Il agit comme un partenaire au quotidien et guide ses clients dans un monde chaque jour plus digital. MediaMarktSaturn, au travers de son portefeuille de marques et de formats, répond de manière agile aux besoins des différents groupes de consommateurs dans différents pays. Au-delà des enseignes MediaMarkt et Saturn, qui intègrent plus de 1 000 magasins physiques avec leurs plateformes de ventes digitales, le Groupe Media-Saturn opère des sites pure-players en ligne tels que iBood et le service de streaming musical JUKE. De plus, le portefeuille du Groupe intègre ses marques propres PEAQ, KOENIC, ISY et ok. MediaMarktSaturn, filiale de CECONOMY AG, employait en 2016/17 près de 65 000 salariés dans 15 pays, pour un chiffre d'affaires de près de 22 milliards d'euros.

A propos de Fnac Darty

Présent dans onze pays, Fnac Darty est un leader européen de la distribution de biens culturels, de loisirs, de produits techniques et d'électroménager. Le groupe, qui compte 26 000 collaborateurs, dispose à fin juin 2018 d'un réseau multi-format de 748 magasins, dont 526 en France et se positionne comme le 2e acteur e-commerce en termes d'audience en France (près de 20 millions de visiteurs uniques cumulés par mois) avec ses deux sites marchands,fnac.cometdarty.com.Acteur omni-canal de référence, Fnac Darty a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires pro forma de 7.4Mds€.

