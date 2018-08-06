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Fnac Darty : La Concurrence autorise le rachat de Darty Passy et Darty Montmartre par Boulanger

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06/08/2018 | 10:19

6 août (Reuters) - Concernant Fnac Darty SA, l'Autorité de la Concurrence a annoncé lundi :

* L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE AUTORISE LE RACHAT DES MAGASINS DARTY PASSY ET DARTY MONTMARTRE PAR LA SOCIÉTÉ BOULANGER

* Il S'AGIT DES MAGASINS QUI ONT FAIT L'OBJET DES INJONCTIONS DE CESSION FAITES À FNAC DARTY PAR L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE DANS SA DÉCISION 27 JUILLET 2018 PORTANT SUR LE RESPECT PAR FNAC DARTY DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS LORS DE L'OPÉRATION DE RACHAT DE DARTY.

* CETTE AUTORISATION NE PRÉJUGE PAS DE LA PROCÉDURE, DISTINCTE, QUI DEVRA ÊTRE MISE EN OEUVRE À PRÉSENT ET QUI PORTE SUR L'AGRÉMENT DU REPRENEUR DES MAGASINS AU TITRE DE LA DÉCISION DE L'AUTORITÉ DU 27 JUILLET 2018.

* DANS LE CADRE DE L'INSTRUCTION DE LA DEMANDE D'AGRÉMENT QUI SERA PRÉSENTÉE PAR FNAC DARTY L'AUTORITÉ EXAMINERA SI LA SOCIÉTÉ BOULANGER REMPLIT LES CONDITIONS POUR ÊTRE AGRÉÉE COMME REPRENEUR AU TITRE DU RESPECT PAR FNAC DARTY DES INJONCTIONS DE CESSION QUI PÈSENT SUR ELLE.

* Le communiqué : https://bit.ly/2Og3RXd Pour plus de détails, cliquez sur

(Rédaction de Paris)

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CA 2018 7 520 M
EBIT 2018 323 M
Résultat net 2018 146 M
Trésorerie 2018 39,6 M
Rendement 2018 -
PER 2018 14,33
PER 2019 10,64
VE / CA 2018 0,28x
VE / CA 2019 0,25x
Capitalisation 2 110 M
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Secteur et Concurrence
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