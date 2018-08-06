Fnac Darty : La Concurrence autorise le rachat de Darty Passy et Darty Montmartre par Boulanger

6 août (Reuters) - Concernant Fnac Darty SA,
l'Autorité de la Concurrence a annoncé lundi :
* L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE AUTORISE LE RACHAT DES
MAGASINS
DARTY PASSY ET DARTY MONTMARTRE PAR LA SOCIÉTÉ BOULANGER
* Il S'AGIT DES MAGASINS QUI ONT FAIT L'OBJET DES
INJONCTIONS DE
CESSION FAITES À FNAC DARTY PAR L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
DANS SA DÉCISION 27 JUILLET 2018 PORTANT SUR LE RESPECT PAR
FNAC DARTY DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS LORS DE L'OPÉRATION DE
RACHAT DE DARTY.
* CETTE AUTORISATION NE PRÉJUGE PAS DE LA PROCÉDURE,
DISTINCTE,
QUI DEVRA ÊTRE MISE EN OEUVRE À PRÉSENT ET QUI PORTE SUR
L'AGRÉMENT DU REPRENEUR DES MAGASINS AU TITRE DE LA DÉCISION DE
L'AUTORITÉ DU 27 JUILLET 2018.
* DANS LE CADRE DE L'INSTRUCTION DE LA DEMANDE D'AGRÉMENT
QUI SERA
PRÉSENTÉE PAR FNAC DARTY L'AUTORITÉ EXAMINERA SI LA SOCIÉTÉ
BOULANGER REMPLIT LES CONDITIONS POUR ÊTRE AGRÉÉE COMME
REPRENEUR AU TITRE DU RESPECT PAR FNAC DARTY DES INJONCTIONS DE
CESSION QUI PÈSENT SUR ELLE.
* Le communiqué : https://bit.ly/2Og3RXd
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(Rédaction de Paris)