Fnac Darty : La Fnac lance son service d'impression à la demande pour les auteurs autoédités

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LUNDI 7 OCTOBRE 2019

LA FNAC LANCE SON SERVICE D'IMPRESSION À LA DEMANDE POUR LES AUTEURS AUTOÉDITÉS

EN PARTENARIAT AVEC KOBO WRITING LIFE

La Fnac, en partenariat avec Kobo Writing Life, présente un service d'impression

la demande permettant aux auteurs autoédités numériques de vendre leurs livres en format papier.

La Fnac donne aujourd'hui la possibilité aux auteurs autoédités numériques de souscrire à un service global et clé en main leur permettant d'autopublier leurs livres et de les rendre disponibles en version eBook et papier sur Fnac.com, et dans tous les magasins Fnac sur commande.

Ce service d'impression à la demande permettra également aux auteurs autoédités numériques d'être référencés dans 10 000 librairies francophones dans le monde entier*.

Ce service comportera des leviers de visibilités supplémentaires pour les œuvres les plus plébiscitées par les lecteurs, telles que des mises en avant sur Fnac.com, la création d'une fiche auteur sur le site, ou encore des séances de dédicaces en magasins Fnac.

Cette initiative a été imaginée par la Fnac en partenariat avec Kobo Writing Life qui propose déjà dans son catalogue des textes autoédités en format eBook. Pour mettre en place ce service d'impression à la demande, la Fnac et Kobo Writing Life s'appuient sur Bookélis, l'une des premières plateformes d'impression à la demande lancée en France en 2013.

*Distribution en partenariat avec Hachette Livre.

Nous sommes très attentifs au développement de l'autoédition et souhaitons, avec ce nouveau service, soutenir l'émergence de nouveaux talents. La Fnac assure aux auteurs autoédités une meilleure visibilité, une distribution plus large, ainsi que l'opportunité de

rencontrer leurs lecteurs dans nos magasins. La Fnac élargit ainsi son offre de lecture à tous

les formats pour permettre au public de découvrir de nouveaux auteurs. »

Laurence Buisson - Directrice du Pôle Culture Fnac

